L'Université de Montpellier est la plus innovante en France selon Reuters

L'UM accueille 47 000 étudiants et 4 000 chercheurs (Crédits : UM)

Dans le 5e palmarès mondial des universités les plus innovantes, que vient de publier Reuters, l'Université de Montpellier arrive en tête des établissements français et devance ses homologues de la Sorbonne et de Paris-Sud. Elle contribue à la bonne performance des Français, en forte hausse.