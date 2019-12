La Faculté de médecine de Montpellier va célébrer ses 800 ans

Elle célèbrera son 8e centenaire tout au long de l'année 2020. La Faculté de médecine de Montpellier est la plus ancienne école universitaire de médecine au monde : elle est née en 1220, le 17 août précisément, quand le cardinal Conrad d'Urach, légat apostolique du pape Honorius III, concède à « l'universitas medicorum » ses premiers statuts et rassemble ainsi les écoles médicales montpelliéraines en communauté.

La faculté de médecine s'est développée grâce au partage des cultures médicales arabes, juives et chrétiennes. Un peu d'histoire ? La cité montpelliéraine, née en l'an 1000, était au croisement des civilisations orientales et occidentales. C'est notamment à Montpellier que les manuscrits redécouverts de l'Antiquité et sauvegardés par les Arabes ont été traduits en hébreu puis en latin « à quatre mains » par juifs et chrétiens qui travaillaient ensemble dans la cité languedocienne.

Entrainement chirurgical sur le nouveau campus de la Faculté.

« Une ville qui compte à la surface du globe »

« La Faculté de médecine a donné de la visibilité à la ville de Montpellier et a permis de l'identifier comme une place universitaire de 1e plan, déclare Philippe Augé, président de l'Université de Montpellier. Montpellier doit rester une place d'enseignement, de recherche et d'innovation de positionnement national et international. »

Tout comme le maire de la ville et président de la Métropole, Philippe Saurel, il se félicite du rang tenu par l'université dans le célèbre classement de Shanghaï (1e université au monde sur la thématique de l'écologie). Début décembre, le dispositif MUSE (Montpellier University of Excellence) a été reconduit par le jury international du programme Idex/I-Site (Initiative Science Innovation Territoire Economie), dont l'objectif est de relever les enjeux « Nourrir Soigner Protéger » en termes de recherche et d'enseignement.

« La ville et la Faculté de médecine ne font qu'un : la ville a été construite autour de l'université et l'université parce que la ville... Les résultats de l'université font de Montpellier une ville qui compte à la surface du globe », déclare Philippe Saurel, qui annonce avoir envoyé une lettre au Vatican pour inviter le pape aux cérémonies du 17 août 2020...

Une salle de simulation pour les étudiants.

Un nouveau campus ultra-moderne

La faculté de médecine, associée aux CHU de Montpellier et de Nîmes, est aussi la plus récente de France grâce à son nouveau campus, inauguré en septembre 2017, disposant des techniques pédagogiques les plus modernes.

« Hippocrate a voulu une médecine qui dialogue avec les sciences, la philosophie, les religions, le climat et l'environnement, autrement dit une médecine qui soit une science de l'homme, rappelle Thierry Lavabre-Bertrand, président du comité de pilotage des 800 ans et vice-président délégué au patrimoine de l'Université de Montpellier. Cette pérennisation, ici, est une particularité de la faculté de Montpellier. Dans la médecine d'aujourd'hui, on veut une technicité toujours plus puissante, contrôlée, qui s'inscrit dans la relation humaine et non administrée par des algorithmes. C'est le message fondamental dans l'esprit hippocratique. »

Le nouveau campus universitaire (12 000 m2, six niveaux, cinq amphithéâtres, 14 salles de travaux dirigés et 6 salles de cours), a nécessité un investissement de 45,5 M€, quasiment intégralement porté par la Région Occitanie.

Inspirée de l'aéronautique, la Faculté y a développé ses propres simulateurs sur une vaste plate-forme de simulation médicale et chirurgicale. Elle dispose également d'un laboratoire de robotique.

Les étudiants peuvent s'entraîner à l'utilisation de robots chirurgicaux.



Colloques, expositions, conférences,...

Durant l'année 2020, de nombreuses manifestations scientifiques et historiques seront organisées à Montpellier, à destination de la communauté universitaire, des professionnels de santé mais aussi du grand public.

« Avec notamment des manifestations de haut niveau, souligne Michel Mondain, Doyen de la Faculté de médecine Montpellier-Nîmes. Par exemple, un colloque des grands éditeurs scientifiques internationaux, un colloque sur l'homme face à la science interrogeant la médecine et la société et la méfiance des citoyens sur le fait scientifique, un colloque sur la chirurgie du futur, un colloque médecine et humanités... Nous aurons aussi des sessions "éthique et cancer", "égalité homme-femme en santé", "plantes médicinales", ou encore une journée sur l'histoire contemporaine et les principales avancées de la médecine au XXe siècle. »

Diverses expositions seront à voir : « Art et anatomie : dessins croisés Musée Atger / Musée Fabre », « Agnès Mc Laren » (première femme diplômée de la Faculté de médecine de Montpellier), ou la présentation des livres publiés sur les 800 ans de la Faculté.

Montpellier sera aussi la ville d'accueil du colloque annuel du Groupe de Coïmbra, 1e réseau européen d'universités de 23 pays (10-12 juin), de la conférence nationale des doyens des 35 facultés de médecine (1e septembre), ou de la réunion de l'académie nationale de chirurgie (22-23 octobre).

Les portraits des médecins les plus remarquables seront exposés sur une rame de tramway durant un an, ou dans le hall d'accueil de l'Hôtel de Ville, ajoute Philippe Saurel.

Visualisation opératoire en réalité virtuelle.