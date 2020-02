La CCI signe son compromis de vente pour le futur campus MBS

Le campus de Montpellier Business School (MBS) prendra place à côté du parc de la Mogère et de son château, sur un terrain situé dans la ZAC Cambacérès, aménagée par la SA3M, la société d'aménagement de la Métropole de Montpellier.

"À l'endroit même où les Bâtiments de France ont refusé l'implantation du futur stade Louis Nicollin", précise Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et de la SA3M le 27 février, lors de la signature du compromis de vente avec André Deljarry, le président de la CCI Hérault et de MBS.

C'était également l'emplacement demandé par André Deljarry dès 2013 à l'ancien président de l'Agglomération de Montpellier Jean-Pierre Moure...

"Cette signature est un moment important sur un projet que nous portons depuis huit ans, se félicite André Deljarry. Ce campus est une opportunité pour le territoire et pour MBS. Le complexe prendra place au cœur d'un quartier sportif et numérique avec la Gare Sud de France, la future Halle French Tech, ou encore le Palais des Sport et le stade Louis Nicollin. Sur le contexte environnemental, je tiens à préciser que la qualité de l'air et les nuisances sonores ont fait l'objet d'un contrôle renforcé et que des aménagements sont déjà anticipés."