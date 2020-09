L’Université de Montpellier crée le 1er DU de finance verte en France

L'Université de Montpellier, classée n° 2 sur la thématique Écologie par le classement de Shanghai 2020 (palmarès mondial des établissements d'enseignement supérieur), crée le premier diplôme universitaire (DU) de finance verte en France. Il ouvre dès cette rentrée universitaire 2020.

L'initiative est portée par deux enseignants-chercheurs, Sébastien Duchêne (expert en finance de marché et en économie et finance expérimentale) et Adrien Nguyen-Huu (spécialiste de mathématiques financières et de macroéconomie écologique), tous les deux maîtres de conférences en sciences économiques et finance de l'université de Montpellier.