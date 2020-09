Les ambitions du nouvel incubateur étudiant initié par Montpellier Management

Le nouvel incubateur pour étudiants-entrepreneurs de l'Université de Montpellier a officiellement été lancé le 14 septembre. Initié par l'Institut Montpellier Management (MOMA), le nouvel UM I-Lab by MOMA, il est destiné à accompagner les étudiants et jeunes diplômés dans la création ou la reprise d'entreprises, et accueille déjà six projets dans ses nouveaux locaux au sein de la bibliothèque universitaire Richter. Le dispositif a été doté d'un budget de 160 000 € sur deux ans, financé par le consortium MUSE (Montpellier University of Excellence) et MOMA. Pour Sylvie Sammut, directrice de la structure, et Marie-Christine Litchlé, directrice de MOMA, il s'agit désormais d'inscrire l'incubateur de manière pérenne dans...