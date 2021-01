MediaSchool s’implantera à Montpellier dès septembre 2021

Le groupe MediaSchool d'enseignement supérieur privé et de la formation continue aux métiers de la communication, du digital et des médias, annoncé comme l'un des futurs occupants de la Halle Nova qui ouvrira en 2024 sur le quartier Cambacérès à Montpellier, va en réalité s'implanter bien plus tôt dans la capitale languedocienne.

Dès septembre 2021, il ouvrira quatre écoles sur le site du Marché du Lez, en attendant de pouvoir emménager à la Halle Nova.

MediaSchool a été fondé en 2002 par Franck Papazian, son président encore aujourd'hui, qui est également président du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Franck Papazian et Kal Ladha, le directeur général du groupe, ont créé huit écoles dans les domaines de la communication (ECS), du journalisme (IEJ), du digital (Sup de Web), de la production audiovisuelle (Sup de Prod), du luxe (Paris...