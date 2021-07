FISE Academy : Hurricane Group affiche ses ambitions dans la formation

Former les futurs professionnels aux métiers de l'économie des sports freestyle, ce sont les ambitions affichées par cette nouvelle FISE Academy by Keyce. Un développement logique pour Hurricane Group, qui porte le FISE Montpellier depuis 20 ans et œuvre pour la promotion des disciplines urbaines, actuellement en plein essor.



« Elles profitent aujourd'hui d'une reconnaissance au plus haut niveau sportif international notamment par l'intégration du Skateboard et du BMX Freestyle Park aux Jeux Olympiques, explique le fondateur du FISE et CEO d'Hurricane, Hervé André Benoit. Cet engouement ouvre la voie pour bien des carrières dans l'industrie du sport et ses évènements, et nécessite ainsi l'implication de futurs collaborateurs spécialisés dans ces univers. »

Deux parcours accessibles dès le niveau BAC

Ces collaborateurs spécialisés, Hurricane veut désormais les former directement via sa nouvelle école. Elle propose deux parcours, accessible dès le BAC pour le Bachelor Action Sports Marketing & Management, et une formation de niveau BAC+5 avec le MBA Action Sports Marketing & Gouvernance.

Des formations pensées avec Keyce Business School à Perols, un partenaire historique du FISE Montpellier, avec qui Hurricane Group a créé cette nouvelle école.

« Les étudiants suivront des cours sur le campus de Keyce et des cours spécialisés au sein des locaux de Hurricane à Baillargues, complète Mathieu Dumet, responsable de la FISE Academy. Ce sont des niveaux d'exigence élevés, notamment car l'anglais est très présent. 80% des cours de dernière année sont dans cette langue. »

Une soixantaine d'étudiants

Pour cette première rentrée le 6 octobre 2021, la nouvelle école vise 45 étudiants. « Les trois-quart sont déjà recrutés », affirme encore Mathieu Dumet. Un effectif qui pourrait monter à 60 et qui vise surtout des profils de passionnés de sport et de sports extrêmes.

Ce nouveau projet pour Hurricane Group (60 salariés), intervient dans une période délicate de crise sanitaire, et alors que les événements sportifs ne peuvent se tenir dans les conditions habituelles.

« Nous réfléchissons à ce projet depuis longtemps, mais c'était une bonne période pour le concrétiser, préparer l'avenir et diversifier nos activités, continue Mathieu Dumet. De plus, l'événement sportif se développe et il manque de personnel, il fallait saisir cette opportunité. »

A la sortie de l'école, les futurs étudiants pourront prétendre à différents postes dans l'événementiel et le marketing sportif.