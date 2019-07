Adecco Medical recrute 700 soignants en Occitanie

Le Groupe Adecco (5,6 Mds de chiffre d'affaire 2018 en France) s'affiche comme le leader mondial des solutions en ressources humaines. Adecco Médical, filiale du groupe, a annoncé vouloir recruter 700 professionnels de la santé dans la région Occitanie.

La spécialiste de la gestion RH et du recrutement des professionnels de la santé travaille avec plus de 10 000 établissements dans les secteurs privés et publics, sur tout le territoire national. Avec l'arrivée de la période estivale, la filiale recherche plus de 6 100 soignants dans toute la France.

« L'été est toujours une période charnière pour les établissements de santé qui font déjà face à des difficultés de recrutement et qui doivent en plus remplacer leur personnel en congés, commente Thibault Vautier, Directeur Général Opérationnel d'Adecco Medical. C'est une période qui offre également de nombreuses opportunités professionnelles pour des soignants à la recherche d'une première expérience professionnelle ou en recherche de mobilité fonctionnelle ou géographique ».

En Occitanie, Adecco Médical propose 270 postes en CDD et CDI et 430 postes en intérim. Sur les 700 recrutements prévus, l'ex-Languedoc-Roussillon représente...