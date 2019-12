Caminarem lance une 4e marque dans le conseil RH

Créé en 2005 à Béziers (34), le groupe Empléo a opéré, en 2018, un virage stratégique en se rebaptisant Caminarem, "un mot catalan qui signifie "On continuera à cheminer ensemble", proche de nos valeurs", selon Mathieu Ourliac, cofondateur de l'entreprise avec Romain Planès.

Vers une logique de prestataire intégré

Cette marque-ombrelle couvre la gamme de prestations offertes par le groupe à travers ses différentes marques, et unifie la communication qui se faisait jusqu'ici sous trois noms : Empléo pour l'intérim généraliste, Potentiel Humain pour le recrutement et le travail temporaire, et RH Solutions pour le portage salarial. Caminarem sera aussi le nom d'une quatrième filiale, opérationnelle en début d'année 2020.

"Caminarem sera amené à proposer des prestations en conseil RH, sous ce nom. C'est un marché très atomisé, où nous pouvons apporter, au-delà du simple conseil, de vrais outils de mise en oeuvre dans l'intérim, le portage salarial, etc. autrement dit avec l'expertise de nos autres filiales. Cela permettra, à la fois, d'offrir plus de prestations à nos clients actuels, mais aussi de répondre à la demande de plus en plus fréquente pour un prestataire unique sur un ensemble de services RH externalisés", explique Mathieu Ourliac.

Un réseau d'agences en croissance maîtrisée

Au sein de Caminarem, chacune des marques conservera un positionnement spécifique, avec des interlocuteurs dédiés pour les clients. Du côté d'Empléo, l'entreprise s'appuie sur un réseau d'agences situées à Béziers, à Agde, à Narbonne, à Montpellier et, depuis 2019, à Toulouse.

En ce qui concerne Potentiel Humain, lancée en 2014, l'entreprise dispose de deux agences à Montpellier et à Toulouse, "avec le potentiel d'une installation dans une troisième métropole hors région Occitanie", selon Mathieu Ourliac. Enfin, RH Solutions, qui est une franchise du groupe éponyme, s'appuie sur une agence à Montpellier depuis 2018.

Caminarem prévoit de porter son chiffre d'affaires de 18 à 20 M€ sur l'exercice en cours. Le groupe biterrois emploie 30 collaborateurs.