ForProf lève 2 M€ pour développer La Fabrique du Prof

ForProf, structure spécialisée dans la préparation au concours de professeur des écoles, officialise auprès d'Objectif-La Tribune la signature d'une levée de fonds de 2 M€, bouclée le 18 avril auprès de Sofilaro et BNP Paribas Développement. L'opération vise à financer le développement d'une entreprise créée en 2010 au sein de la même holding, La Fabrique du Prof, qui accompagne les professeurs lors de leur 1e année.

Près de 3 000 stagiaires par an

Basée aux Angles (30), ForProf accompagne majoritairement des personnes en reconversion professionnelle, pour une formation d'un an. En justifiant de cinq ans d'expérience en entreprise, celles-ci peuvent se présenter à ce concours sans condition de diplômes.

Ainsi, ForProf reçoit entre 2 600 et 3 000 stagiaires par an, au sein des 80 implantations en France. L'accompagnement est assuré par 430 professeurs, sous contrat de formateurs occasionnels, qui conduisent cette formation pendant six à neuf mois en moyenne, en dehors de leurs heures de cours.

Développer La Fabrique du Prof

Organisme privé créé en 1996 par Patrick Foglia, décédé en 2016, ForProf est actuellement en phase de rachat de l'entreprise par les salariés (RES), financé par ailleurs par un emprunt bancaire de 6 M€ : l'opération de transmission à l'équipe des trois managers (Brigitte Buisson, Aurélie Lempérière et Patrick Petit) sera finalisée d'ici sept ans.

La nouvelle équipe dirigeante souhaite développer La Fabrique du Prof : l'objectif, à terme, est de basculer sur cette structure la moitié des stagiaires de ForProf (ils sont 10 % à ce jour).

"Nous avons développé l'activité de La Fabrique du Prof sur la base d'enquêtes mesurant les besoins des stagiaires, explique Brigitte Buisson. Après le concours, ceux-ci sont acceptés en semi-responsabilité sur une première classe dès le mois de septembre, et nous leur proposons un accompagnement sur la gestion de prise en main, selon plusieurs axes : comment faire face aux élèves, quel positionnement adopter, quelles séquences de classe monter, comment gérer les parents d'élèves, etc. Notre offre intègre aussi du coaching pédagogique sur les problématiques du quotidien, et des ressources clef en main pour organiser les cours."

ForProf emploie 29 ETP, dont huit permanents au siège des Angles, et réalise un chiffre d'affaires de 5 M€.