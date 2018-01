Jean-Marie Courrent prend la direction du LABEX Entreprendre

Après sept années passées à la direction du Labex Entreprendre, le professeur Karim Messeghem quitte ses fonctions pour assurer la présidence du conseil scientifique du LABEX.

Il est remplacé par Jean-Marie Courrent, professeur en entrepreneuriat et management de la PME à l'Institut Montpellier Management (Université de Montpellier).

Jean-Marie Courrent a mis en place et dirigé plusieurs formations, dont une licence professionnelle « Gestion de la petite organisation durable ». Ses travaux, menés au sein du laboratoire MRM (Montpellier resaerch in management), portent sur les TPE et PME, et plus particulièrement sur l'éthique du dirigeant et la responsabilité sociale. Il a initié la création, dans le cadre du LABEX, d'un réseau de spécialistes de la RSE et du développement durable en PME (l'Observatoire international du développement durable en PME) dont il assure la coordination.

Septième anniversaire

Le LABEX Entreprendre a pour mission principale de créer et diffuser de la connaissance sur l'acte d'entreprendre au croisement des sciences juridiques, économiques et de gestion.

S'appuyant sur une longue tradition de recherche à Montpellier sur l'entrepreneuriat et l'innovation, reconnue au plan national et international, il est composé de plusieurs équipes de recherche en droit, en économie, et en management, spécialisées en entrepreneuriat : Laboratoire de Droit Social, Laboratoire de Droit Privé, Montpellier Recherche en Management, UMR LAMETA et UMR MOISA.

Il a vocation à accompagner les entreprises dans leur stratégie de croissance durable, et les acteurs publics dans leur politique publique entrepreneuriale.

En 2018, le Labex Entreprendre fêtera ses 7 ans.