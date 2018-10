Christine Fabresse nommée au directoire de BPCE à Paris

Le Conseil de surveillance des Caisses d'Épargne, réuni sous la présidence de Michel Grass, a approuvé, le 4 octobre, sur proposition de Laurent Mignon (Président du directoire du Groupe BPCE et Président du conseil d'administration de Natixis), la nomination d'un nouveau directoire de BPCE (Banque Populaire Caisse d'Epargne) pour une durée de cinq ans.

Christine Fabresse, présidente du directoire de la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon depuis mai 2013, fait partie des membres de ce nouveau directoire. Elle est nommée directrice générale en charge de la Banque de proximité et assurances.

Son successeur à la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon n'est, à ce jour, pas connu. Plusieurs candidats sont en lice.

Originaire des Pyrénées-Orientales et diplômée de Sup de Co Montpellier (aujourd'hui Montpellier Business School), elle intègre le Crédit Lyonnais en 1987 en tant que fondée de pouvoirs en charge des PME à Avignon, devenant ensuite directrice de centre d'affaires (spécialiste de cash management) puis directrice de groupe. En 2001, elle est nommée directrice du développement RH, puis directrice des politiques RH et de la mobilité pour le groupe Crédit Agricole. En 2006, elle rejoint LCL au comité de direction générale en tant que directrice commerciale de la banque de détail, avant d'intégrer, deux ans plus tard, le comité exécutif de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) pour prendre la direction de l'animation commerciale. En 2011, elle devient membre du comité exécutif et directrice du développement des Caisses d'Épargne chez BPCE (créé en 2009), au siège du groupe à Paris.