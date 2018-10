Gilles Lebrun prend la tête de la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon

Après la nomination, le 5 octobre dernier, de Christine Fabresse au directoire du groupe BPCE, à Paris, où elle est directrice générale chargée de la banque de proximité et assurances, son successeur à la tête de la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon est connu. Gilles Lebrun devient le nouveau président du directoire de la banque régionale.

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon, réuni le 19 octobre sous la présidence de Pierre Valentin, a décidé de cette nomination à l'unanimité et conformément à l'avis rendu par le comité. Elle sera effective à compter du 1er novembre 2018.

Âgé de 57 ans, Gilles Lebrun était membre du Directoire et responsable du Pôle banque de détail à la Caisse d'Épargne Île-de-France depuis 2010.

Diplômé d'un DESS de Gestion, Gilles Lebrun rejoint dès 1985 l'univers bancaire. Pendant neuf ans, il exerce des fonctions de contrôle de gestion (successivement à la Caisse d'Epargne de Versailles puis à la Société de Banque Occidentale). En 1994, il poursuit sa carrière au sein du Réseau LCL à différentes fonctions dirigeantes : il est directeur de centre d'affaires PME/PMI et directeur commercial Middle Market dans les Hauts-de-Seine, puis directeur de marché en Bretagne et Basse-Normandie et enfin directeur régional Entreprises pour le Sud-Ouest de la France. Il passe ensuite sur le marché des particuliers et des professionnels dès 2005, dans l'Ouest et en Ile-de-France.