Étienne Guyot nouveau préfet de la région Occitanie

Directeur général de la CCI Paris Île-de-France depuis mars 2014, Étienne Guyot vient d'être nommé préfet de la région Occitanie et préfet de Haute-Garonne (hors classe). Il remplace Pascal Mailhos, nommé préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, et préfet du Rhône (hors classe).

Né en 1962, diplômé de Sciences Po Paris (1984) et de l'ENA (1988), Étienne Guyot a occupé divers postes au sein de l'administration centrale d'État, notamment au sein de la DATAR, où il a géré le Fonds national de l'aménagement du territoire (1997-2000), et au cabinet du ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire, où il a supervisé la création de la Société du Grand Paris (2009-2010).

Lors de son parcours, fortement marqué par les transports et l'aménagement du territoire, Étienne Guyot a également été conseiller en charge des transports routiers et de la sécurité routière au cabinet du ministre des Transports (1995-1997), et président du directoire de la Société du Grand Paris, en charge de la construction du Grand Paris Express (2011-février 2014).

Au sein de l'administration territoriale, Étienne Guyot a aussi été sous-préfet à Lyon (1992-1994), préfet du Gers (2005-2007), des Landes (2007-2009) et de Meurthe-et-Moselle (2009). Entre 2010 et 2011, il a été directeur du cabinet du ministre des Collectivités territoriales.