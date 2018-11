Jean Castex prendrait la présidence de l’Agence du sport

Le maire (LR) de Prades et conseiller départemental des Pyrénées-Orientales, Jean Castex, va prendre la présidence de la future Agence nationale du sport, selon Le Parisien, qui indique que la décision aurait déjà été validée par le conseil d'administration de cette nouvelle structure. Le Catalan est actuellement délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques (Dijop) de 2024.

Un budget de 350 M€

Mise en route en mars 2019, l'Agence du sport va remplacer le Centre national pour le développement du sport : ses missions, sous la tutelle du ministère des Sports, viseront à favoriser l'innovation sociale et environnementale par le sport, et à soutenir la pratique du sport de haut niveau et celle du sport pour tous. Elle sera dotée d'un budget de 350 M€.

Ex-directeur de cabinet de Xavier Bertrand au ministère de la Santé, ex-secrétaire général adjoint de l'Elysée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Jean Castex conserverait sa fonction de Dijop. A la tête de l'Agence du sport, il devra coordonner les quatre collèges qui composent le conseil d'administration : l'État, le mouvement sportif, les entreprises et les collectivités territoriales.

Un relais pour Occitanie Olympique 2024 ?

En février 2018, la Région Occitanie a lancé un programme baptisé « Occitanie Olympique 2024 » afin d'agir auprès du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de 2024 et des 28 fédérations olympiques pour faire labelliser des sites d'entraînement présents sur son territoire. Ce programme s'appuie notamment sur un comité de pilotage composé de plusieurs personnalités du monde sportif telles que Bernard Lapasset et Tony Estanguet, co-présidents du Comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJO), ou Jean Castex entant que Dijop.