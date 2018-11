Muriel Avinens nommée directrice de Dell EMC Montpellier

Muriel Avinens (43 ans) vient d'être nommée directrice du site de Dell EMC Montpellier, qui emploie 950 salariés. Elle occupait le poste de codirectrice, aux côtés de Stéphane Reboud, depuis septembre 2017.

"Dell a tissé des liens dans la région et avec les acteurs montpelliérains en aidant quotidiennement les entreprises locales dans leur transition numérique, déclare Muriel Avinens. C'est également un site stratégique pour le rayonnement de Dell en Europe sur lequel j'ai la chance d'évoluer depuis près de 20 ans et auquel je suis très attachée."

De son côté, Stéphane Reboud est nommé chef de cabinet en charge de la stratégie d'Aongus Hegarty, président EMEA de Dell EMC. Il avait été nommé codirecteur du site montpelliérain en 2010.

"Au cours de ces années, nous avons positionné Montpellier comme site de référence sur de nombreux domaines au niveau local ainsi qu'européen et mondial au sein de Dell EMC, indique Stéphane Reboud. Les commentaires de visiteurs reconnaissant qu'il existe un esprit et une dynamique spéciale sur notre site ont toujours été les plus belles formes de reconnaissance et de récompense."