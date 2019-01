Vincent Gatin, nouveau responsable de l’agence Lozère Développement

La loi NOTRe du 7 août 2015 (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) ne permettait en effet plus au Conseil départemental de financer les aides directes et l'accompagnement des entreprises. C'est ainsi que Lozère Développement, ancienne agence économique est devenue agence d'attractivité au service de ses membres, le Département, les Communautés de communes et les chambres consulaires.

Le 23 janvier, l'agence Lozère Développement annonce que Vincent Gatin, qui était chargé de mission Attractivité et Numérique depuis plus de six ans au sein de la structure, en prend la tête. Il remplace Sébastien Oziol, désormais responsable de l'antenne territoriale de l'agence économique de la Région Occitanie, Ad'Occ, pour les trois départements du Lot, de la Lozère et de l'Aveyron.

« L'agence départementale joue un rôle accru dans la politique d'accueil de nouvelles populations, pilotée par le Département et reposant également sur les associations territoriales », précise l'agence dans un communiqué.

Avant d'arriver en Lozère, Vincent Gatin a été durant cinq ans enseignant-chercheur en géographie à l'Université de Tours, dans un laboratoire de recherche du CNRS spécialisé sur les mutations des villes (CITERES).

Depuis sa prise de poste à Lozère Développement, il s'est spécialisé sur le numérique et a accompagné Sébastien Oziol sur les grands projets de Lozère Développement : La Startup est dans le pré, Sharelozère, Le Studio, le plan d'action numérique, etc.