André Deljarry nouveau président de Montpellier Business School

À la tête de la nouvelle gouvernance de MBS, où il remplace Jean-Christophe Arguillere, directeur régional chez Orange, André Deljarry a promis de poursuivre la stratégie de développement de l'école de management de Montpellier, et se pose comme le défenseur des valeurs de cette école "qui a traversé 120 ans d'histoire".

Au centre des projets, la construction du nouveau campus dans le futur quartier Cambacérès, la consolidation des accréditations internationales, des classements nationaux et de la formation professionnelle.

Autour d'André Deljarry, le premier vice-président est Dominique Seau (président d'Éminence), le trésorier Stéphane Cerdan (élu de la Chambre de commerce), mais aussi Gilles Halbout (président de la Comue LR), Panayotis Staicos (président de l'association des diplômés) et Jean-Pierre Leduc (CCI Aude).

Cette équipe aura en charge la gestion du budget de 45 M€ de MBS. Suite au départ en retraite de Didier Jourdan, ex-directeur, elle devra aussi désigner son successeur (avant le mois juin prochain), alors que l'interim est actuellement assuré par Didier Grino.

André Deljarry est revenu sur ses ambitions pour le futur campus de MBS. Le nouvel équipement devrait faire passer les effectifs de l'école de 3 900 à 5 000 étudiants, et classer MBS dans le top 10 des écoles de management françaises (elle est actuellement 13e).

Le futur bâtiment de 30 000 m2 accueillera la campus MBS (sur 20 000 m2), mais aussi CCI Sud Formation (6 000 m2), la CCI 34 et l'antenne de la CCI régionale (4 000 m2).

"Ce projet connaît de belles avancées, la Région financera à hauteur de 20 M€ : 10 M€ pour Sud Formation et 10 M€ pour le CFA de la Business School. La Caisse des dépôts et la Région participeront au capital des structures pour plus de 20 M€ également et la demande a été faite à la Métropole. Nous avons déjà 70 % du financement du projet. Je mettrais tout en oeuvre pour permettre aux étudiants de faire leur rentrée 2022 sur le nouveau campus. Nous discutons avec la SERM et la Métropole et nous avons vu le terrain qui doit nous être alloué à hauteur de 3 M€. La phase d'études devrait se terminer fin 2019, pour démarrer le chantier en 2020 et 2021. L'investissement total dans la structure immobilière est de 92 M€. Le calendrier est désormais clair pour nous."