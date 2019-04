Nîmes : Fabrice Cavillon devient directeur du musée de la Romanité

Fabrice Cavillon est le nouveau directeur du musée de la Romanité de Nîmes (30). Il prendra ses fonctions début juin en remplacement de Frédéric Escojido qui assure depuis cinq mois un intérim après le départ de Bernard Reilhac, nommé directeur du développement à l'Institut océanographique de Monaco.

Agé de 42 ans, Fabrice Cavillon est en fait nommé à la direction générale de la SPL Culture et Patrimoine, entité en charge du musée de la Romanité inauguré en juin dernier. Jusqu'ici ce Picard d'origine, diplômé de la faculté d'Amiens, occupait la fonction de directeur de l'Office de tourisme et des congrès Montpellier Méditerranée Métropole.

"Les dimensions culturelles, touristiques et multi-public du musée de la Romanité sont vraiment très intéressantes. Travailler sur les populations locales, nationales et internationales est extrêmement motivant. Par ailleurs, la dimension business doit également être développée avec l'accueil de congrès que permettent les lieux", détaille Fabrice Cavillon.

À Nîmes, Fabrice Cavillon aura notamment pour tâche de travailler en relation avec les institutions publiques telles que l'Etablissement public de coopération culturelle du Pont-du-Gard et Culturespaces, délégataire de service public pour la gestion des monuments romains de Nîmes (arènes, la Maison carrée et la Tour Magne). Une mise en réseau des acteurs publics et privés à laquelle est rompu celui qui occupait, avant sa nomination à Montpellier, un poste de directeur au sein de Belfort Tourisme et congrès.

Depuis son ouverture, le musée de la Romanité de Nîmes a accueilli quelque 200 000 visiteurs. La semaine dernière, il a notamment été le lieu d'un congrès du groupe Bastide Médical où 120 professionnels de santé se sont réunis durant deux jours. Selon nos informations, la SPL Culture et Patrimoine aurait reçu "une quinzaine de candidatures sérieuses" prétendant au poste de directeur général de la structure.