Serge Martin élu nouveau président de la Mutac

La Mutac a annoncé, le 13 juin, que lors de son assemblée générale tenue quelques jours plus tôt, Serge Martin a été élu à l'unanimité des voix nouveau président de la mutuelle, le seule en France spécialisée en prévoyance obsèques. Cette dernière, qui déménagé dans de nouveaux locaux à Pérols (34) en juin 2018, compte plus de 220 000 adhérents.

Serge Martin succède à Andrée Barboteu, qui occupait le poste de présidente de la Mutac depuis plus de 20 ans. Anciennement professeur de gestion et directeur administratif et financier d'une entreprise d'import-export, il a ensuite travaillé dans les Services de Soins et d'Accompagnement Mutualistes (SSAM), avant devenir directeur général d'Harmonie Santé & Services Sud-Est (350 salariés).

Serge Martin a intégré la gouvernance de la Mutac au début des années 90. À ce nouveau poste de président, il confie sa volonté de consolider la Mutac comme "une mutuelle bien ancrée dans son activité, solide sur ses bases économiques et financières, indépendante dans ses décisions".

Fondée en 1973, la Mutac a impulsé de nouvelles initiatives ces dernières années, dont la Fondation Mutac, en 2013, afin d'agir pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, et La Maison des Obsèques, en 2015, lancée avec Harmonie mutuelle et la MGEN, le 1er réseau funéraire mutualiste en France.