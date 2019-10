Jérémy Guillaume nommé DG adjoint de Digital 113

Jérémy Guillaume prend le siège de directeur général adjoint de Digital 113, aux côtés d'Amélie Leclercq, la directrice générale du cluster numérique régional. Âgé de 31 ans, il est le CEO et cofondateur de l'entreprise montpelliéraine Snapkin, qui développe une solution de modélisation 2D/3D pour les professionnels du bâtiment et de l'architecture disposant d'un scanner 3D. Entré au sein de l'organisation en 2017, il a notamment co-créé la "factory" (groupe de travail) PropTech, qui rassemble les entreprises innovantes de l'immobilier et du bâtiment.

Basé à Montpellier, Jérémy Guillaume sera chargé d'animer le comité territorial portant les actions de Digital 113 en Occitanie Est, et de gérer les partenariats et collaborations institutionnelles. En outre, le nouveau DG adjoint pilotera l'une des sept orientations stratégiques du cluster, autour de l'international.

"Je souhaite mettre mon expérience au service des adhérents du Cluster et contribuer au rayonnement national et international, des entreprises régionales du numérique. Ayant en charge la partie Est Occitane, ma volonté est de développer l'association au-­delà de Montpellier. Le territoire regorge de pépites qui ne demandent qu'à être valorisées. Une de mes premières actions sera de partir à la rencontre de ces dernières, et aussi des différents écosystèmes numériques du territoire, avec Emmanuel Mouton (CEO de l'entreprise montpelliéraine Synox, ndlr), notre président, afin de mettre en oeuvre un premier plan de développement", déclare Jérémy Guillaume, dans un communiqué.

Né la fusion, le 1er janvier 2019, de DigitalPlace et FrenchSouth.digital, les clusters numériques implantés à Toulouse et Montpellier, Digital 113 représente plus de 400 entreprises (7 000 emplois), réparties sur 13 départements. L'organisation dispose d'un budget de fonctionnement de plus d'1 M€.