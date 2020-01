Jean-Marc Gaffard est le nouveau directeur général de Languedoc Mutualité

Le groupe Eovi Mcd Santé et Services (160 établissements et 4 500 professionnels de santé) confirme que le conseil d'administration de Languedoc Mutualité, réseau de soins du groupe gérant les établissements médicaux et paramédicaux en région (29 établissements, 718 lits, 106,5 M€ de chiffre d'affaires, 1 286 salariés) avait désigné à l'unanimité, le 26 novembre dernier, Jean-Marc Gaffard comme nouveau directeur général de Languedoc Mutualité.

Jean-Marc Gaffard, âgé de 50 ans, est entré en 2003 au sein du groupe en tant que directeur de la clinique Saint-Côme (Union Aveyron Santé, à Millau). Il a ensuite pris la direction de la Clinique Mutualiste Catalane à Perpignan en 2010.

L'objectif du nouveau dirigeant est « de positionner les établissements de Languedoc Mutualité comme principal opérateur de santé mutualiste sur la région Occitanie ».

Parmi les projets à conduire : la clinique Beau Soleil et la création de l'Institut mutualiste montpelliérain, la création de la nouvelle Cité des aînés, la création du Pôle santé à Gignac (dont la pose de la première pierre aura lieu le 1e février prochain, en présence du promoteur immobilier FDI Groupe), le projet de délocalisation de la Maison de la Mutualité sur le quartier Saint-Roch à Montpellier ou la création d'une cuisine centrale à Vendargues.