Sandrine Carême nouvelle directrice de la CRESS Occitanie

La CRESS Occitanie (chambre régionale de l'économie sociale et solidaire), dont le siège est à Montpellier, annonce la nomination de Sandrine Carême comme nouvelle directrice. Issue de l'EM Lyon, elle a entamé sa carrière dans une fondation d'entreprise dédiée à la solidarité, créée au sein du groupe Société Générale.

Sandrine Carême a ensuite été nommée secrétaire générale Occitanie d'OPCO Santé (Opérateur de compétences Santé, Médicosocial et Social), où elle a géré la réalisation de plans de formation des associations évoluant dans ces trois secteurs. Désormais directrice de la CRESS Occitanie, elle est chargée de mettre en application le nouveau plan triennal récemment voté par son conseil d'administration.

"Nous allons consolider nos relations avec nos partenaires, développer une stratégie de communication, accompagner les adhérents, valoriser nos actions, etc. La CRESS est un bel organisme qui mérite d'être davantage connu du grand public quand on sait que l'ESS représente 12 % de l'emploi", souligne-t-elle.