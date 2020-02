VOGO nomme Greg Millard à la tête de sa filiale nord-américaine

Il est passé par NFL (National Football League), CBS Sports, IMG (International Management Group) et Turner Sports, et plus récemment, de iHeartMedia, numéro 1 du divertissement audio américain, où il était vice-président exécutif en charge de l'activité Event & Experiential Partnerships.

Greg Millard vient d'être recruté par la start-up montpelliéraine VOGO pour diriger sa filiale nord-américaine. Conceptrice de solutions live & replay (audio et vidéo) à destination des spectateurs et professionnels au sein des enceintes sportives, la sportech confirme ainsi ses ambitions sur le marché à fort potentiel du sport aux États-Unis.

« Greg contribuera de manière déterminante à la structuration et au développement de nos activités aux États-Unis, déclare Christophe Carniel, P-dg de VOGO. Cette nomination marque une étape importante dans la concrétisation de nos ambitions de croissance sur le marché américain. Au cours des derniers mois et avec les soutiens du cabinet de conseil Taffrail et de notre administrateur Tony Parker, nous avons pu mesurer l'intérêt du marché pour nos solutions innovantes. Le moment est propice pour conquérir ce marché. »

« Je suis persuadé que nos solutions immersives et interactives seront très bien accueillies par les grands acteurs du sport professionnels et universitaires à la recherche de plates-formes pour développer l'engagement des fans et de solutions de communication innovantes, ajoute Greg Millard. En plus, nous avons la formidable opportunité́ de nous appuyer sur le succès de l'activité Vokkero dans le pays qui a déjà̀ établi des relations étroites avec les plus grandes associations sportives américaines comme la NCAA (National Collegiate Athletic Association - ndlr) et la MLS (Major League Soccer - ndlr). »