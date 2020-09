Marco Lucca est le nouveau président de l’UPE30

Marco Lucca, âgé de 58 ans et propriétaire de plusieurs magasins d'électroménager et de bricolage Weldom et Connexion Partenaire Boulanger, à Sommières et Bagnols-sur-Cèze, a été élu président du Conseil d'administration de l'UPE 30, réuni le 31 août 2020. Il succède, pour les trois prochaines années, à Olivier Giorgiucci, qui avait démissionné le 23 juin...