Olivier Nys, le DGS de la Métropole de Lyon, recruté DGS de la Ville et la Métropole de Montpellier

En poste depuis le 4 juillet à la tête de la Ville de Montpellier et le 15 juillet à la tête de la Métropole, Michaël Delafosse poursuit la structuration de ses équipes rapprochées. Le 3 septembre, il annonce avoir recruté Olivier Nys, l'actuel directeur général des services (DGS) de la Métropole de Lyon, comme nouveau directeur général des services mutualisés de la Ville de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole.

Olivier Nys prendra ses fonctions mi-septembre. Il remplacera Christian Fina, actuel directeur général des services mutualisés, qui fait valoir ses droits à la retraite.

L'expérience des grandes organisations

Diplômé de Sciences Po et de l'Institut d'administration des entreprises d'Aix-en-Provence, Olivier Nys a travaillé une dizaine d'années dans le conseil en finances publiques au sein du Cabinet Klopfer puis chez Finance Active. En 2002, il a rejoint la Ville de Lyon comme directeur général adjoint des services. Il a ensuite officié en qualité de directeur général des services de la Ville et Communauté d'Agglomération de Reims, puis de directeur général des services de la Métropole de Lyon.

Le communiqué annonçant sa nomination fait état de « son expérience des grandes organisations [qui] se conjugue avec une forte culture de la mutualisation des services qu'il a gérée à Reims entre la Ville et l'Agglomération, puis à la Métropole de Lyon issue de la fusion, unique en France, entre le Département du Rhône et la Communauté urbaine. A Lyon, il pilotait une collectivité de 9 200 agents disposant d'un budget annuel de 3,5 Mds € ».

« Fort d'une grande expérience dans les collectivités locales avec notamment un savoir-faire reconnu en matière de management, de dialogue social et d'expertise financière, ayant démontré une très grande compréhension des enjeux de notre territoire, Olivier Nys a toute ma confiance pour mettre en œuvre les projets que nous porterons durant le mandat, pour les habitants de Montpellier et de la métropole », déclare Michaël Delafosse.

Deux directeurs de cabinet et un Monsieur Sécurité

Pour mémoire, dès la mi-juillet, Michaël Delafosse avait nommé Grégory Bozonnet (alors directeur de cabinet du maire de Saint-Raphaël dans le Var depuis janvier 2018) à la tête de son cabinet à la Ville.

La semaine dernière, c'est Clément Prunières qui prenait la tête du cabinet de Michaël Delafosse à la Métropole. Clément Prunières, qui a notamment précédemment dirigé le cabinet de Carole Delga quand elle était secrétaire d'État chargée du Commerce et de l'artisanat sous le gouvernement Valls, a aussi été directeur de cabinet adjoint de la même Carole Delga, désormais présidente de la Région Occitanie.

Courant août, le maire avait recruté François Villette (officier de réserve de la mission sentinelle depuis 2015 et jusqu'alors DGS de Roquebrune-sur-Argens dans le Var) à son cabinet, afin qu'il suive les questions de sécurité de la Ville, et notamment la réorganisation de la police municipale sur des missions de proximité et sur sa coordination avec la Police Nationale.