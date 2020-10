"Nous voulons favoriser la création de champions de l’industrie du futur"

L'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) Méditerranée Ouest - qui couvre les départements de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales - vient de changer de président. Luc Martin, le président du groupe Optitec, passe la main, pour un mandat de deux ans renouvelables, à Pierre-Damien Rochette, directeur général de Rochette Industrie (fabricant de pièces complexes en usinage et de sous-ensembles mécaniques et hydrauliques pour les marchés du pétrole et de l'aéronautique, basé à Béziers - 170 salariés, 24 M€ de chiffre d'affaires). L'UIMM Méditerranée Ouest compte 170 adhérents.

Vous prenez la présidence de l'UIMM Méditerranée Ouest (Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales) pour deux ans. Quelle va être votre priorité ?

Pierre-Damien Rochette : « D'abord défendre et protéger nos adhérents au regard de la crise Covid. Il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs de soutien, et nous devons les aider à en comprendre le fonctionnement et les orienter du mieux possible. Pour cela, nous allons travailler avec les autres UIMM de la région Occitanie sur une plateforme juridique et sociale commune. L'UIMM Méditerranée Ouest dispose de deux personnes pour répondre à ces questions, mais ce n'est pas suffisant pour répondre au nombre de...