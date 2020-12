Qui est Sandrine Mathon, la nouvelle présidente de Crealead ?

Sandrine Mathon est la nouvelle présidente de coopérative d'entrepreneurs Crealead à Montpellier. (Crédits : Crealead)

La coopérative d’activités et d’emploi (CAE) montpelliéraine Crealead vient d’élire sa nouvelle présidente, Sandrine Mathon. Cette entrepreneuse, consultante en organisation et spécialiste en agilité, succède à Frédéric Sanchez et pilotera cette coopérative de près de 300 co-entrepreneurs en binôme avec un nouveau directeur général, Farba Ndour.