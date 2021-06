Arkolia Energies annonce le décès de son président Laurent Bonhomme

Le 15 juin, l'entreprise héraultaise Arkolia Energies, acteur indépendant de la filière, spécialisé dans la construction, clef en main, de centrales de production électrique à partir d'énergies renouvelables (solaire, biogaz et éolien), annonce le décès de son président et cofondateur Laurent Bonhomme, le 14 juin.

Laurent Bonhomme et son associé Jean-Sébastien Bessière étaient tous les deux issus du milieu de la banque quand ils ont fondé Arkolia Energies il y a douze ans, à un moment où encore peu de gens pariaient sur les énergies renouvelables.

Son entourage évoque l'engagement et la conviction profonde que les énergies renouvelables deviendraient l'énergie de demain qui caractérisaient et animaient ce précurseur et passionné, porté par une envie de changer le monde en participant activement à la transition énergétique.

Dans un communiqué, l'équipe d'Arkolia Energies « exprime ses plus sincères condoléances à ses deux garçons, à sa famille, et rend hommage au dirigeant qu'il a été pendant ses 12 années à la tête de l'entreprise qu'il a fondée. Visionnaire, curieux de tout ce qu'il l'entourait, il partageait ses convictions et ses idées, parfois même les plus folles. Il aimait son travail, et avant tout, il aimait cette famille professionnelle qu'il avait choisie. Il challengeait ses équipes, les entrainant et les poussant à remettre en question les idées toutes faites pour se dépasser et viser l'excellence. Son style singulier, son humour décapant et son impertinence sans pareille faisaient de lui un leader attachant ».

Une aventure humaine

Jean-Sébastien Bessière, son associé et ami, évoque volontiers la complémentarité qui les unissait dans le pilotage de l'entreprise.

« Laurent vivait toujours à fond sans dosage ni demi-mesure avec une force de conviction incroyable, déclare-t-il aujourd'hui. Il aimait prendre des risques et se dépasser. Il tenait par-dessus tout à laisser une trace avec Arkolia, et douze ans après, je suis immensément fier de ce que nous avons construit et du chemin parcouru ensemble. Il a su amener notre entreprise au-delà de ce que nous aurions pu imaginer ou rêver avec cette idée folle que tout était possible si nous l'entreprenions ensemble. Nous avons fondé cette aventure humaine, et c'est avec tous les Arkoliens et l'équipe de direction solidaire et déterminée, autour de notre projet d'entreprise, que nous continuerons cette histoire. Comme il aimait à le répéter : "C'est tout juste fondamental" que tous ensemble nous poursuivions les rêves et les ambitions que Laurent avait pour Arkolia. »

Arkolia Energies compte à ce jour 105 salariés et huit agences en France, et annonce 800 centrales construites et un chiffre d'affaires 2020 de 83 millions d'euros.