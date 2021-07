Michel Bedoucha est le nouveau directeur du centre CEA de Marcoule

Michel Bedoucha est nommé directeur du centre CEA de Marcoule à compter du 1er juillet 2021. Il succède à Catherine Fillet, nommée en mai 2020 et « appelée à d'autres fonctions » selon un communiqué du CEA.

Implanté à la fois sur le Gard et la Drôme, le centre CEA Marcoule réunit 1.500 collaborateurs. Ses activités de recherche portent sur les sciences et technologies pour une économie circulaire des énergies bas carbone (utilisation durable des ressources et approche intégrée des procédés au service de la transition énergétique). Le cycle des matières, le traitement-recyclage des combustibles, la gestion des déchets constituent le cœur de son expertise nucléaire. Le CEA conduit également à Marcoule parmi les plus importants chantiers d'assainissement-démantèlement en Europe.

Recruté en 1982, sur le centre de Fontenay-aux-Roses à l'Institut de recherche fondamentale, Michel Bedoucha a passé dix ans dans le secteur de la fusion, en qualité de responsable administratif pendant le transfert des équipes vers Cadarache et la construction de Tore Supra (premier tokamak au monde - dispositif de confinement magnétique expérimental explorant la physique des plasmas et les possibilités de produire de l'énergie par fusion nucléaire).

Création du Pôle Énergie nucléaire

En 1993, Michel Bedoucha intègre l'équipe de direction du CEA de Cadarache, où il est plus particulièrement en charge des questions relatives à l'administration du site, aux ressources humaines, finances et contrats. En 1997, il en devient le directeur adjoint. En 2001, il est nommé directeur de la gestion de la direction de l'énergie nucléaire et participe à la création du Pôle Énergie nucléaire.

En 2005, il rejoint le CEA Marcoule en qualité de directeur adjoint, avec la responsabilité de la reprise du site par le CEA et la conduite des négociations avec Areva. De 2008 à 2015, il est directeur délégué en charge des supports et supervision Projets, puis directeur adjoint de Cadarache, plus particulièrement en charge des relations industrielles et des négociations en soutien aux nombreux projets du site.

Michel Bedoucha est nommé directeur des partenariats stratégiques et des relations industrielles à la Direction de l'énergie nucléaire en 2015. À ce titre, il prend part notamment aux négociations avec Areva et DCNS dans le cadre du projet de réacteur Jules Horowitz (RJH).

Nommé le 1er juillet 2016 directeur du centre de Saclay, Michel Bedoucha conduit le regroupement des centres de Saclay et de Fontenay-aux-Roses/Evry pour constituer le centre Paris-Saclay qu'il dirige depuis le 1er février 2017.