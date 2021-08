Ce que vous avez (peut-être) manqué durant l’été 2021 : les nominations

Préfecture de l'Hérault

Le 19 juillet 2021, le département de l'Hérault a accueilli son nouveau préfet, Hugues Mouthouh, 52 ans, qui succède à Jacques Witkowski qui dirigeait la préfecture de l'Hérault depuis le 26 août 2019. Hugues Moutouh était auparavant préfet de la Drôme. Cet agrégé de droit public a commencé sa carrière par une longue expérience en cabinets ministériels : Justice, Recherche, Emploi, Intérieur et Aménagement du territoire, Santé et Sports. Il entame sa trajectoire préfectorale par la Creuse en 2010, avant de devenir conseiller pour les affaires juridiques et institutionnelles à la présidence de la République le 31 janvier 2011, alors que Nicolas Sarkozy dirige le pays. Après une parenthèse dans le privé de 2012 à 2017 (cabinet d'avocats, groupe Ecore et entreprise Kairos Advisory), il retourne en préfecture, dans la Drôme. Hugues Moutouh, qui était conseiller auprès du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration au moment des attentats de Mohamed Merah en mars 2012, ne cache pas son intérêt pour la sécurité du quotidien et la lutte contre la radicalisation et le séparatisme. Il se présente comme un « fonctionnaire d'autorité » et annonce privilégier un mode de relations « très direct, très franc, parfois cash, sans langue de bois ».

Aéroport de Béziers

Le 30 juillet, l'aéroport Béziers Cap d'Agde, dirigé par Pascal Pintre depuis 2007, annonçait la nomination d'une nouvelle directrice générale en la personne d'Isabelle Roumagnou pour lui succéder. Précédemment, Isabelle Roumagnou a occupé pendant une quinzaine d'années les fonctions de directrice de l'aéroport puis du syndicat mixte gestionnaire de la région de Tours Val de Loire. Entre 2007 et 2019, l'aéroport de Béziers est passé de 27.000 à près de 300.000 passagers, avec l'arrivée de la compagnie Ryanair en 2008. L'aéroport Béziers Cap d'Agde propose huit destinations en Europe : Londres Luton, Londres Stansted, Bristol, Manchester, Edimbourg, Düsseldorf Weeze, Paris Beauvais et Bruxelles Charleroi. « L'arrivée d'Isabelle Roumagnou s'inscrit dans la continuité, a déclaré le président du Syndicat mixte, Gilles d'Ettore. Il s'agit désormais pour nous de retrouver dès que possible notre niveau d'activité d'avant la crise sanitaire. »

Viticulture

C'est en juillet que Christophe Bousquet (Château Pech Redon, AOP La Clape) a été élu nouveau président du Conseil Interprofessionnel des Vins AOP du Languedoc et IGP Sud de France (CIVL). Suivant la règle de l'alternance des collèges, il succède pour trois ans à Miren de Lorgeril, qui représentait le collège du négoce à la présidence du CIVL.

« Nous sortons d'une période de transformation nécessaire pour l'interprofession et nous entrons dans le monde d'après pour nos producteurs comme pour nos clients, a-t-il déclaré. Nos appellations ont plus que jamais besoin de la dynamique collective de l'interprofession et le CIVL est paré pour l'impulser. » Sous la bannière "L'Instinct Partagé", la nouvelle plateforme de communication de la marque Languedoc, initiée sous la présidence de Miren de Lorgeril, lance cet été et cet automne une campagne avec les AOP du Languedoc sur le marché français, et s'attaquera à l'export en 2022. Particulièrement sensible à la question du développement durable et aux enjeux environnementaux, Christophe Bousquet souhaite également placer ces axes prioritaires au cœur de son mandat : « Le CIVL a déjà tissé de nombreux partenariats qui ont permis d'avancer sur des éléments cruciaux tels que les cépages résistants. Je souhaite que notre interprofession continue à s'investir et à affirmer son leadership sur les sujets de recherche et développement vitaux pour la filière viticole languedocienne, et à coordonner et valoriser les initiatives menées par les appellations comme par les entreprises ».

Entreprise : Sensorion

Le 20 juillet, l'entreprise Senorion, spécialisée dans le développement de thérapies innovantes autour des pertes d'audition et des pathologies de l'oreille interne, annonçait la nomination d'Otmane Boussif, ancien directeur thérapie cellulaire et vecteurs viraux de Novartis, au poste de directeur des opérations techniques. « Le Dr Boussif est un leader polyvalent qui a joué un rôle déterminant dans le développement et le management d'organisations globales de développement pharmaceutique, a déclaré Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion. Son action sera déterminante pour l'expansion de la plateforme de développement de thérapies géniques de Sensorion et la stratégie du réseau CMC pour le développement des petites molécules. Sa nomination est une nouvelle étape dans l'accélération de nos programmes de développement. »

Culture

A la mi-juillet, Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, annonçait l'arrivée d'un tandem de deux co-directrices, Anaïs Danon et Juliana Stoppa, à la tête du Pôle Culture et Patrimoine de la Ville et Métropole de Montpellier le 1er septembre 2021, après le départ de Jean-Louis Sautreau. Ce binôme complémentaire « aura pour mission de réinventer la politique culturelle en lui donnant nouveau souffle, pour faire du territoire de la Métropole un laboratoire d'innovation et d'expérimentation culturelle ». Elles construiront une nouvelle stratégie, en dialogue avec les élus, Éric Penso, Agnès Robin et Boris Bellanger. « Par leurs profils complémentaires et leur fine connaissance des acteurs culturels du territoire, Anaïs Danon et Juliana Stoppa vont pouvoir engager la Métropole de Montpellier dans un projet culturel ambitieux, avec un regard novateur, a déclaré Michaël Delafosse. Leur parcours et leurs réalisations témoignent de leur souci d'ouvrir toutes les formes de culture au public le plus large, en sortant des sentiers battus, avec toujours la même exigence de l'excellence. Le choix innovant d'une co-direction traduit aussi l'envie de construire une politique culturelle en commun, dans le partage et l'enrichissement mutuel. Montpellier a des atouts inestimables en matière culturelle. Notre territoire doit redevenir un phare culturel qui inspire et rayonne à l'échelle nationale et internationale. »

Fibois Occitanie

Le 6 juillet 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire de Fibois Occitanie a procédé à l'élection du nouveau Conseil d'administration, du nouveau bureau et du nouveau président de Fibois Occitanie pour les trois prochaines années. Yann Fortunato, CEO chez Racine de France, est le nouveau président. Il succède à à Christophe Gleize, président pendant treize années d'Arfobois Languedoc-Roussillon puis de Fibois Occitanie et qui va désormais se consacrer pleinement au développement de son entreprise, le groupe UFV Bois. Anne Piques Rouxelin est la vice-présidente, Thierry Ducros le secrétaire, Cédric Montero le secrétaire adjoint, Hervé Houin le trésorier, Olivier Picard le trésorier adjoint. Le bureau compte également Sylvain Fourel, Christophe Gleize, Eric Lacombe et Nathalie Valade-Moreau.