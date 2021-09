Dell nomme Muriel Avinens directrice des ventes de la division PME ETI pour la France

Le 10 septembre, le géant américain Dell Technologies annonce la nomination de Muriel Avinens en tant que directrice des ventes de la division PME et ETI Dell Technologies pour la France. En parallèle de ce poste, elle conserve son rôle de directrice du site de Montpellier.

« La nomination de Muriel s'inscrit dans la stratégie de Dell Technologies de développement des activités avec les PME et les ETI sur la France, indique le groupe dans un communiqué. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle est en charge des ventes et de la stratégie de l'activité pour ce segment de marché prioritaire pour l'entreprise. Son équipe multiculturelle de 100 personnes est basée sur toute la France et à Casablanca. »

Muriel Avinens, qui est membre du Comité exécutif de Dell Technologies en France, avait été nommé directrice financière et opérations de Dell Technologies pour la France en mars 2019.

Ayant débuté sa carrière chez Dell Technologies en 1999 et occupé des fonctions de direction des ventes pour les petites et les grandes entreprises, elle fait valoir une expérience de plus de vingt ans dans le secteur informatique et la vente de solutions.

Avec plus de 900 employés et 30 nationalités différentes, le site Dell Technologies de Montpellier regroupe les activités commerciales, marketing et de support technique pour les clients de la zone EMEA (Europe Middle East & Africa).