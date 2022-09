Maël Lagarde nommé directeur général de VSB Energies Nouvelles

Le 1er septembre, le producteur indépendant d'électricité à partir d'énergies renouvelables, VSB Energies Nouvelles, annonce la nomination de Maël Lagarde au poste de directeur général-gérant. Il succède à François Trabucco, qui pilotait l'entreprise depuis début 2019 et qui a pris, en juillet, la direction générale de Tenergies (Bouches-du-Rhône).

Filiale de l'Allemand Groupe VSB (détenu depuis 2020 par le fonds suisse Partners Group), VSB Energies Nouvelles est installée à Nîmes (Gard) et emploie 140 collaborateurs répartis sur six agences, pour un chiffre d'affaires 2021 de 24 millions d'euros. Elle annonce gérer « plus de 900 MW d'actifs éoliens et solaires produisant l'équivalent de la consommation de plus de 900.000 habitants ».

Diplômé de Sciences Po Grenoble avec un Master "Technique, Science et Démocratie", et de Grenoble INP-ENSE3 en Systèmes énergétiques et marchés, Maël Lagarde avait intégré VSB énergies nouvelles en 2013, où il a successivement occupé les postes d'ingénieur Vent et exploitation, puis responsable Exploitation et valorisation, avant de prendre la direction Nouveaux marchés en janvier 2021. Il est également membre du Comité de direction de VSB Energies Nouvelles.