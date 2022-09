L’ancien ministre Julien Denormandie recruté par la startup Sweep

Il a pris ses fonctions le 5 septembre 2022 : Julien Denormandie, l'ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, est désorrmais le Chief Impact Officer de la startup Sweep, créée en 2020 à Montpellier par Rachel Delacour, Nicolas Raspal, Raphaël Gueller et Yannick Chaze. Sweep en fait l'annonce ce 6 septembre.

Sweep s'attaque à l'un des plus gros enjeux planétaires du moment : la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et notamment l'empreinte carbone des entreprises. Elle a développé une plateforme de gestion et d'aide à la réduction des émissions carbone, proposant aux grandes entreprises de suivre avec précision leurs émissions globales au travers d'une approche en réseau afin d'agir sur toute leur chaîne de valeur, depuis leurs employés jusqu'à leur partenaires commerciaux, en passant par leurs fournisseurs. La plateforme de Sweep propose également une marketplace permettant aux entreprises de coupler leurs efforts de réduction avec des investissements vertueux pour le climat.

La startup a fait un démarrage fulgurant sur la planète financement, en bouclant trois levée de fonds d'envergure en moins d'un an : 5 millions de dollars en mai 2021, 22 millions de dollars en décembre 2021, et 73 millions de dollars en avril 2022. Soit un total de 100 millions de dollars...

Expérience

« Les défis à relever sont immenses pour parvenir à inverser la spirale du dérèglement climatique, déclare Rachel Delacour. Sweep s'est fixé pour ambition de participer de manière concrète et mesurable à la transition des entreprises vers des modèles durables. L'arrivée de Julien Denormandie s'inscrit au cœur de cette ambition et intervient alors que Sweep amorce une nouvelle étape de sa croissance. Son expérience et ses fonctions dans la vie publique témoignent de ses capacités à analyser et résoudre des problématiques complexes et multidimensionnelles, c'est l'essence même des enjeux liés à la réduction des émissions carbone des organisations. »

La startup indique, dans un communiqué, que Julien Denormandie aura ainsi « la responsabilité d'organiser ces approches d'écosystèmes au sein des organisations afin de maximiser l'impact de l'action de Sweep au bénéfice des entreprises, et de développer l'action de Sweep, en France comme à l'international, pour enraciner la position de l'entreprise comme acteur de référence ».

« Les dernières années, et surtout les derniers mois, nous ont montré que la lutte contre le dérèglement climatique était l'enjeu du siècle et ont rappelé le besoin de faire émerger des solutions concrètes, pratiques et génératrices de résultats, commente, de son côté, Julien Denormandie. Sweep s'inscrit parfaitement dans cette démarche vertueuse en accompagnant les entreprises dans la mesure et la réduction de leurs émissions carbones. Mon objectif est de pouvoir mettre à profit mon expérience pour aider les entreprises à s'équiper d'outils solides qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs contre le réchauffement climatique. »

Critiqué par les écologistes

Julien Denormandie, 42 ans et « marcheur » de la première heure, est un proche d'Emmanuel Macron. Il fut son directeur adjoint de cabinet quand le président de la République était ministre de l'Économie, à partir de septembre 2014.

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, il a débuté sa carrière en détachement à la direction des relations extérieures du ministère de l'Économie avant d'occuper différentes fonctions à l'ambassade de France au Caire puis à la Direction générale du Trésor. Il fut successivement conseiller de Nicole Bricq, ministre chargée du Commerce extérieur, et de Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des finances.

Il a été secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires de juin 2017 à octobre 2018, puis ministre chargé de la Ville et du Logement jusqu'en juillet 2020, avant de prendre le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation jusqu'en mai 2022 dans le gouvernement de Jean Castex.

En mars dernier, Julien Denormandie avait défendu le « produire plus » agricole afin « d'asseoir la souveraineté alimentaire européenne » dans le contexte de la guerre en Ukraine. Une ligne de conduite en phase avec la position défendue par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et vivement critiquée par les écologistes.