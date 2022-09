Présidence du port de Sète-Frontignan : Philippe Malagola pressenti pour succéder à Jean-Claude Gayssot

On connaît désormais celui qui devrait succéder à Jean-Claude Gayssot à la présidence du port de Sète-Frontignan, géré par la Région Occitanie depuis 2008. Le 8 février 2022, le conseil d'administration de l'établissement public régional avait annoncé que l'ancien ministre des Transports, nommé par la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, en janvier 2017, concluait son mandat de cinq ans. Finalement, le 23 février suivant, Carole Delga, prolongeait sa présidence pour une durée de six mois, « afin d'attendre la fin des échéances électorales pour annoncer son ou sa successeur ».

Dans un communiqué le 20 septembre, la Région annonce qu'elle proposera prochainement la candidature de Philippe Malagola, précédemment directeur d'Enedis Hérault et actuel président du conseil de Polytech Montpellier, pour siéger aux côtés des quatre autres personnalités et des six élus régionaux désignés en 2021 et présider le Conseil d'administration de l'établissement public régional Port Sud de France, en charge du port de Sète-Frontignan.

La Commission permanente de la Région Occitanie se prononcera le 19 octobre prochain sur ce remplacement et la première réunion du Conseil d'administration du port se tiendra le même jour.

« En faire un port de référence en France et à l'international »

« Philippe Malagola, par son engagement, son parcours professionnel et sa connaissance du territoire, a toutes les compétences pour assurer cette fonction et prendre le relais de Jean-Claude Gayssot, déclare Carole Delga. Dans ses missions de service public, il a toujours œuvré pour la transition écologique, pour le développement des mobilités électriques et des énergies renouvelables, tout en accompagnant l'essor économique des entreprises régionales. Nous le savons, les enjeux sont nombreux pour l'avenir du port. Attractivité, développement économique et emploi, transition énergétique et souveraineté, autant de défis qui nécessiteront de poursuivre notre feuille de route pour la croissance durable du port. Philippe Malagola aura notamment la charge de traduire l'ambition portée par l'ensemble du Conseil d'administration depuis plusieurs années, celle de faire de Sète-Frontignan un port méditerranéen de référence en France et à l'international. »

La présidente de Région souligne également le travail accompli par Jean-Claude Gayssot durant sa présidence : « Depuis sa nomination en 2017, Jean-Claude Gayssot a porté haut et fort les intérêts et les qualités de ce port (...). Malgré un contexte inédit, marqué notamment par la crise sanitaire, il a su engager le port dans la voie d'une croissance durable. Aujourd'hui, le port a renoué avec la croissance, son chiffre d'affaires progresse et de nombreux projets aboutissent. Je pense notamment à la plateforme ferroviaire achevée en 2021, à l'arrivée de l'opérateur de fret maritime DFDS ou encore au maintien de l'entreprise Saipol, et de la centaine d'emplois qu'elle représente, pour lequel il s'était fortement mobilisé. »

Stratégie du multimodal

Loué comme « un homme de réseaux, qui avait rapidement trouvé ses marques à la tête du port, et permis une augmentation du chiffre d'affaires et des tonnages de marchandises », Jean-Claude Gayssot referme en effet cette page sur un bilan positif : selon le rapport d'activité 2021, le port de Sète-Sud de France renoue avec la croissance après une année 2020 en retrait, avec un chiffre d'affaires de 21,8 millions d'euros (+10% par rapport à 2020 mais aussi un peu plus que le dernier résultat record de 2019, de 21,64 millions d'euros) et un trafic de 4,8 millions de tonnes pour le port de commerce (4,3 en 2019 et 4,2 en 2020).

L'infrastructure portuaire mise sur son offre multimodale qui lui permet de massifier les flux de marchandises aussi bien à travers la voie fluviale que ferroviaire.

Depuis octobre 2021, le port est doté d'une nouvelle plateforme ferroviaire de 6 ha et de trois voies de chargement. Le port est ainsi entré dans une nouvelle étape de développement du multimodal. L'établissement, qui dispose de lignes ferroviaires avec Cologne, Calais, Bettembourg et Gennevilliers, ambitionne de faire passer sa part modale ferroviaire de 15% début 2022, à plus de 25% en 2025, soit entre 30.000 et 40.000 remorques par an qui transiteront par le fret ferroviaire au lieu d'être sur les routes.

Sur le volet fluvial, le port enregistre 250 escales fluviales/an (250.000 tonnes/an) et la mise au gabarit du Canal du Rhône à Sète, sur lequel peuvent aujourd'hui transiter des péniches jusqu'à 1.100 tonnes de capacité de chargement, permettra d'optimiser et de développer ce mode de transport.

Depuis 2008, la Région rappelle que 460 millions d'euros ont été investis pour les ports de commerce, de pêche et de plaisance de Sète-Frontignan : 150 millions d'euros investis par la Région, 90 millions d'euros par Port Sud de France et 220 millions d'euros par les partenaires privés.