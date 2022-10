Un nouveau duo à la tête du site montpelliérain de Dell Technologies

Le 30 septembre, Dell Technologies annonçait un passage de relai à la tête de son site montpelliérain, siège social de Dell Technologies en France et en Europe du Sud : ainsi, après cinq année à ce poste, « Muriel Avinens a décidé de se consacrer pleinement à sa mission de directrice générale PME/PMI en France », indique l'entreprise.

« Au cours de ces cinq dernières années, nous avons franchi des étapes importantes sur notre site de Montpellier, de l'accompagnement des acteurs locaux, aux diverses initiatives dédiées à la diversité et l'inclusion, en passant par le passage au travail à distance puis hybride depuis la crise Covid », souligne Muriel Avinens au moment de transmettre les rênes.

La dirigeante, qui est arrivée chez Dell en 1999, était progressivement montée dans l'organigramme du géant informatique américain, implanté à Montpellier depuis le début des années 1990. Elle avait été nommée co-directrice du site montpelliérain en 2017, puis directrice à la fonction de directrice financière et opérations de Dell EMC France en 2019. Il y a un an, en octobre 2021, elle était aussi nommée directrice des ventes de la division PME-ETI pour la France.

C'est donc désormais un duo qui pilotera le site montpelliérain : Laure Benezeth et Nicolas Guétin.

Laure Benezeth travaille chez Dell depuis plus de 22 ans et arrive avec une longue expérience dans le leadership en tant que Channel Sales Director, et avec une forte expertise du marché de la tech en France.

Quant à Nicolas Guétin, après avoir passé la majorité de sa carrière dans l'IT et dans le conseil et l'industrie pharmaceutique, il a participé à la création de plusieurs sociétés dans le domaine de la mode. Il dirigeait jusqu'alors la division Workplace pour Dell Technologies France.