Le débrief de l’été (2) : Octipas signe avec Louis Pion, ComWatt, Moov…

Octipas signe avec Louis Pion

Octipas, société montpelliéraine spécialiste de la transformation digitale « in-store » des commerces, vient de lancer un pilote avec l'enseigne Louis Pion, chaîne de bijouteries multimarques (150 points de vente en France). Chaque vendeur est équipé d'une tablette lui permettant d'avoir un accès rapide aux 9 000 références du réseau (qu'elles soient en boutique, en ligne ou dans un magasin voisin), de régler l'encaissement, etc. « La solution de vendeur connectée Octipas s'est avérée la plus appropriée à ce projet ambitieux : une solution personnalisable bien que standardisée, et rapidement déployable », témoigne Arthur Pin, chef de projet digital chez Louis Pion. L'opération porte sur 10 magasins, avant d'être possiblement étendue à 140 points de vente à terme. En 2018, Octipas a lancé des pilotes similaires chez d'autres enseignes telles qu'Aubade, Intersport, Figaret Paris, Bobbies ou Bonne Gueule. L'entreprise équipe 600 magasins à ce jour. Elle emploie 12 salariés et envisage de monter à 20 sous peu. Nicolas Passalacqua, CEO d'Octipas, a remporté le concours de pitch lors du Lab'Objectif organisé par La Tribune-Objectif en 2017.

ComWatt lève 2,3 M€ et accélère

ComWatt, fabricant de boxes d'autoconsommation électrique, vient de lever 2,3 M€ auprès d'un pool d'investisseurs locaux (Irdi-Soridec, bpifrance, Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon, Jean-Marc Bouchet, Bertin Nahum, Soper, WiSeed). L'entreprise montpelliéraine, après avoir déposé divers brevets, achevé sa phase R&D et formé un réseau de 350 distributeurs, entend financer son déploiement commercial en mettant en place « un réseau de partenaires conventionnés sur tout le territoire qui s'engagent collectivement sur les prix et sur le niveau de qualité délivré ». « Notre innovation sera encore plus simple à installer, plus performante et encore plus adaptable à tous les cas de figures (les 35 millions de logements français) », fait savoir ComWatt (20 salariés), qui équipe 9 000 sites à ce jour.

Moov : deux Héraultais s'unissent pour le co-voyage

Vortex Mobilité (transport de personnes en véhicules légers, Saint-Jean-de-Védas) et LRD (éditeur de logiciels, Montpellier) ont uni leurs efforts pour lancer Moov, un service innovant de co-voyage qui vise les moyennes et petites villes. L'application du même nom peut intégrer jusqu'à sept co-voyageurs sur des itinéraires pouvant être partagés : chaque intégration de nouveaux co-voyageurs entraine une dégressivité du prix de la course. Lancée le 1er août, cette offre de VTC couvre une zone allant de Sète à Montpellier, avant un éventuel déploiement national prévu d'ici 2019.

Créalia Occitanie frôle les 600 000 €

Le fonds d'amorçage Créalia, né en 2004 dans l'ex-Languedoc-Roussillon et étendu en 2017 à l'ex-Midi-Pyrénées, annonce qu'il a accordé 595 000 € de prêts à 11 entreprises régionales innovantes au cours du 2e trimestre 2018. En Occitanie est, Créalia a financé Carfics (solution de gestion de flotte de véhicule connectée par de la télématique embarquée), Permagro (outils numériques d'expertise et de conseil en gestion de domaines agricoles), Virdys (logiciel pour la création ultra rapide d'animations 3D), Urbassist (service facilitateur aux demandes d'urbanisme), Smices (système de nettoyage d'optique pour les interventions en cœlioscopie), Kikanou (archivage numérique à valeur légale), Français&Food (application pour apprendre le français via la gastronomie) et Emersya (plate-forme de création d'expériences produit en 3D pour le e-commerce). Dans l'ex-MP, Les Cartons (plate-forme collaborative de vide-appartement), Otakam (applications de suivi et d'évaluation de performance pour cyclistes) et EVA (fabricant du 1er aéronef électrique autonome de taille compacte) font partie de cette nouvelle salve.