Pyrénées Méditerranée Invest (PMI) : 2019, année d’ouverture et de développement

L'implantation du groupe anglo-saxon Computacenter au Centre Del Mon durant l'été est sans doute le fait le plus marquant de ces derniers mois.

« L'agence de développement économique a travaillé durant deux ans sur ce projet avec ses partenaires locaux et régionaux : Perpignan Méditerranée Métropole, Pôle Emploi, la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, Ad'Occ, Sofidec. L'ouverture de ce nouveau centre de services à Perpignan permettra d'accompagner le développement de l'activité de Computacenter en France, dirigée par Arnaud Lépinois, et ainsi offrir un service dédié de qualité aux clients que sont les entreprises et les collectivités », explique-t-on au sein de l'agence de développement économique Pyrénées Méditerranée Invest (ADE-PMI).

Cette implantation s'accompagne de la création de quelque 150 emplois directs.

Ouverture et développement

« L'année 2019 a confirmé la volonté d'ouverture du département sur le reste de la région ainsi que son développement à l'intérieur », indique Laurent Gauze.

Une ouverture qui s'est traduite, en plus de l'arrivée du géant Computacenter, par la tenue de la 3ème édition du Train French Tech qui relie chaque année, depuis 2017, l'écosystème perpignanais à ceux de Gérone, Barcelone et Madrid. Depuis 2018 le train embarque également Toulouse et Montpellier, mais également Béziers en 2019.

L'objectif de ce périple placé sous le signe de l'innovation : rassembler des start-ups prometteuses de ces territoires en vue de créer des liens, des synergies mais aussi de rencontrer des investisseurs, coaches et institutions.

L'édition 2019 s'est tenue quelques semaines après l'obtention, le 3 avril 2019, de la labellisation « Communauté French Tech », dossier porté également par Pyrénées Méditerranée Invest qui y travaille depuis quatre ans avec une soixantaine de start-ups du territoire.

Projets structurants

L'arrivée du projet Windelo et Gokarta18 de construction d'un catamaran écoresponsable est le fruit du travail de concertation mené par PMI dans le cadre du développement du pôle nautique de Canet-en-Roussillon.

Le projet, qui prévoit la création de 150 emplois est soutenu par l'ensemble de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, qui a vendu une première parcelle de 3 230 m2 destiné à accueillir le futur bâtiment de production des premiers catamarans, sur un projet global à réaliser sur une superficie de plus de 10 000 m².

Quant à la zone aéroportuaire de Perpignan, elle poursuit son développement avec l'arrivée prochaine de la société de maintenance aéronautique Z-AIR, implantée aujourd'hui à proximité de l'aéroport de Roissy. Une implantation qui s'inscrit dans un contexte de grands changements puisque la gestion de la plate-forme aéroportuaire a été transférée, à partir du 1er janvier 2020, à la Région Occitanie à travers le Syndicat Mixte de l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes.

Entre 2014 et 2019, dans la continuité du travail de prospection de l'agence de développement économique, Perpignan Méditerranée Métropole comptabilise « 35,3 M€ d'actes de vente signés pour 43 ha de foncier d'immobilier d'entreprises vendus et 137 entreprises implantées, soit 94 % d'augmentation de commercialisation depuis 2014 ».