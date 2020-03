Le golf de Massane racheté par Eoden

La transaction a été signée le 13 mars. Le Golf de Massane, complexe golfique et hôtelier basé à Baillargues près de Montpellier, vient de changer de mains. Créé il y a trente ans par la famille Jeanjean, le domaine compte aujourd'hui un golf 18 trous de 90 ha et environ 300 membres, un hôtel trois étoiles de 32 chambres, une résidence de tourisme de 52 appartements, 11 salles de séminaires modulables, un club house, un spa de 400 m2 et un restaurant.

Avec sa soixantaine de collaborateurs, le Domaine de Massane réalise un chiffre d'affaire annuel de 5 M€.

« Après une longue réflexion, nous avons fait le choix en famille de passer la main à la société montpelliéraine Eoden dont nous partageons les valeurs et le savoir-être, déclare Guy Jeanjean, fondateur du domaine avec son frère Alain. Nous sommes confiants dans le devenir de Massane qui va connaitre un nouvel essor dans les années à venir. »

Monter en gamme

C'est l'entreprise Eoden qui acquiert le domaine, pour un montant tenu confidentiel. Eoden a été créée et est dirigée par Erick Gay, ancien dirigeant de l'entreprise montpelliéraine Valeco, spécialisée dans l'exploitation de projets éoliens et solaires et cédée en juin...