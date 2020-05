Covid-19 : la baisse d’activité économique est de 33 % en Occitanie

Alors que ce 11 mai signe une reprise progressive de l'activité économique un peu partout en France, l'heure d'un premier bilan a sonné, qui ne sera évidemment pas le dernier puisque les effets de la crise économique sur les entreprises, générée par la crise sanitaire du Covid-19, se feront ressentir réellement au fil des mois à venir.

Au 7 mai 2020, une étude conjoncturelle de l'INSEE annonce une activité économique en baisse de 33 % en Occitanie du fait de la crise sanitaire, par rapport à une situation normale. Soit une même ampleur que l'ensemble de la France métropolitaine.

« Par secteur, l'économie régionale est pénalisée par une présence plus forte de l'industrie, qui contribue à augmenter de + 0,5 % l'impact de la crise dans la région par rapport à la France métropolitaine, analyse l'INSEE. L'impact est également plus fort pour les services non marchands (+ 0,6 point) et le secteur de la construction (+ 0,3 point). [...] 57 % des emplois (salariés et non-salariés) d'Occitanie sont dans des secteurs d'activités fortement ou très fortement impactés par le ralentissement économique depuis le début de la période de confinement. »