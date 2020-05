« Perpignan doit ambitionner de devenir le 3e pôle démographique régional » (Laurent Gauze)

« Cette crise sanitaire aura mis en évidence les limites des très grandes villes que de nombreux habitants ont fui dès le début du confinement pour se réfugier dans des zones moins peuplées, souligne Laurent Gauze, président de l'agence de développement économique Pyrénées Méditerranée Invest (PMI). Devant cela, Perpignan doit avoir l'ambition de devenir le 3e pôle régional et de bâtir une ville de 250 000 à 300 000 habitants dans une agglomération humaine, culturelle et sportive de 500 000 habitants. Pour cela, elle doit savoir attirer l'économie qui va avec, en amplifiant le mouvement récemment initié avec des entreprises comme Windelo et Computacenter. »

Perpignan, capitale des Pyrénées-Orientales, est aujourd'hui la 4e ville la plus peuplée de la région Occitanie avec ses quelque 120 000 habitants, derrière Toulouse, Montpellier et Nîmes. Pour attirer des entreprises et créer des emplois durables sur son territoire, à moyen terme, le département mise sur ses atouts.