Agriculture et industrie : faute d’emplois, des territoires se sont dépeuplés en Occitanie

Dans une étude qu'elle publie ce jour, l'INSEE annonce que 63 bassins de vie (sur 215) de la région Occitanie ont enregistré un vrai déclin démographique, passant ainsi de 788 000 habitants en 1968 à 645 000 en 2016, et ce alors que l'ensemble de la région connaissait un fort dynamisme démographique. La population y a aussi vieilli plus rapidement que dans le reste de la région, les plus jeunes étant partis étudier et travailler ailleurs.

Sont concernés les territoires au sud du Massif central, en Margeride, dans l'Aubrac, les Cévennes, une partie du Tarn, dans les Pyrénées, mais aussi à l'ouest du Gers.

« Sur ces bassins de vie, l'emploi a baissé ou au mieux stagné, ce qui a réduit d'autant la possibilité de vivre sur place, sachant que les autres pôles d'activité sont trop éloignés pour permettre aux habitants de résider dans ces bassins et de travailler ailleurs », analyse l'INSEE.

Deux causes principales sont pointées : la disparition de nombreuses exploitations agricoles, notamment au sud du Massif central, dans les Pyrénées et une partie du Gers, et la fin de certaines histoires industrielles, qui a réduit les effectifs « de façon plus localisée, mais aussi plus brutale ».

Conséquences logiques : dans les villes et campagnes moins peuplées, des artisans et des commerçants ont fermé boutique faute de clients, dans un contexte par ailleurs marqué par de profondes transformations des modes de vie et de consommation

Mutations des exploitations agricoles

Quelque 93 000 emplois d'exploitants et d'ouvriers agricoles ont été perdus dans les territoires en déclin démographique d'Occitanie depuis 1968 (surtout entre 1968 et 1990), soit 78 % des emplois liés à l'agriculture en moins.

Il s'agit d'un mouvement que l'on retrouve dans le reste de la région comme dans l'ensemble de la France : « Depuis la France des Trente Glorieuses, les politiques d'orientation agricole ont accéléré l'exode rural », explique l'INSEE. Les agriculteurs ont agrandi la superficie de leurs exploitations, se sont équipés de machines plus puissantes, et progressivement, l'agriculture est devenue économe en main-d'œuvre.

Autre raison du changement de modèle agricole : avec leur présence de moins en moins nécessaire à la ferme, et souvent indispensable à l'extérieur pour apporter un second revenu au foyer, les femmes d'agriculteurs, qui étaient 95 % à travailler sur l'exploitation en...