Le debrief de l’été 2020 (1)

Club de rugby de Béziers : le feuilleton continue

Le devenir de l'ASBH, club de rugby biterrois en proie à des difficultés financières structurelles, aura fait l'objet d'un feuilleton à multiples rebondissements... Le 13 juillet, faute de garanties financières, la DNACG, chargée de contrôler les finances des clubs de rugby, rejetait le dossier de rachat par des investisseurs émiratis, associés à l'ancien international Christophe Dominici. Alors que le promoteur immobilier Louis-Pierre Angelotti avait porté un projet de rachat du club avec l'ancien président du Stade Toulousain Jean-René Bouscatel, le groupe Angelotti, sponsor historique du club, annonçait le 16 juillet lâcher ses activités de sponsoring autour de l'ASBH après avoir "subi de graves injures et des menaces inacceptables et insupportables". In extremis, le club validait toutefois ses comptes devant la DNACG (Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion), s'assurant une nouvelle saison en pro D2. Le 19 juillet, le co-président de l'ASBH, Pierre-Olivier Valaize, annonçait son départ du club, suivi de Cédric Bistué. Le 24 juillet, le maire de Béziers, qui dit avoir lancé un audit comptable et financier du club, annonçait la nomination de deux présidents provisoires à la tête de l'ASBH, Michaël Guedj et Jean-Michel Vidal, avec pour mission de préparer le terrain pour appliquer la future formule juridique du club. L'édile n'a pas exclu un retour en lice du projet de rachat franco-émirati...

Montpellier Méditerranée Métropole : les délégations des vice-présidents

Le 23 juillet, Montpellier Méditerranée Métropole, désormais présidée par le nouveau maire de Montpellier Michaël Delafosse, a annoncé les délégations attribuées à chacun des 20 vice-présidents (VP) :