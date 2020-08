Le debrief de l’été 2020 (2)

IoTerop met un pied sur le marché de la voiture connectée

La start-up montpelliéraine IoTerop, spécialisée dans spécialisée dans la standardisation et la sécurisation des communications entre objets connectés à distance, a signé au cours de l'été un partenariat avec le groupe PSA et Thales pour le déploiement de ses solutions Iowa et Alaska permettant l'activation à distance de nouvelles fonctionnalités dans les véhicules. « Ces solutions permettent aux constructeurs automobiles de mettre en œuvre des services à forte valeur ajoutée. Nous n'aurons bientôt plus besoin d'immobiliser le véhicule et de contraindre son usager à le ramener en concession pour établir un diagnostic, ou activer de nouvelles fonctionnalités », explique Hatem Oueslati, P-dg d'IoTerop. « Cela permettra d'offrir de nouveaux services au bénéfice des conducteurs tels que la notification de zones de danger, zones mises à jour en temps réel grâce à la capacité de nos véhicules à se connecter au réseau cellulaire, par le biais d´une carte SIM Thales », précise Antoine Guittet, ingénieur pour le Groupe PSA. IoTerop, qui travaille déjà sur les secteurs de l'énergie, de l'eau ou de la santé, met ainsi un pied sur le marché automobile de la voiture connectée.

Sensorion nomme un nouveau président

Au début de l'été, Sensorion, société montpelliéraine spécialisée dans les thérapies innovantes contre les pertes d'audition, a nommé Edwin Moses à sa présidence. Il a été président puis P-dg d'Ablynx pendant 14 ans, a piloté sa croissance et transformé cette petite organisation centrée sur la recherche jusqu'à son acquisition par Sanofi en 2018. « Sa nomination renforce notre équipe de direction et...