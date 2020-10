Crise sanitaire : 46 000 postes perdus en Occitanie

(Crédits : ERIC GAILLARD)

En région Occitanie, et plus particulièrement sur l’ex-région Languedoc-Roussillon, la crise sanitaire du Covid-19 a déjà provoqué des dégâts économiques. Selon l’Urssaf, le premier semestre 2020 se solde par la perte de 46 000 postes dans le secteur privé en Occitanie, et depuis la mi-mars, c’est près d’1 Md € de cotisations qui ont été reportées.