Covid-19 et échanges transfrontaliers : l’urgence d’un consensus dans les décisions s’impose

Avec la crise du coronavirus et toutes les incertitudes qui l'accompagnent, une chose est sûre pour tout le monde : toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. En matière d'échanges transfrontaliers, le constat est identique : alors que certains secteurs d'activité tirent clairement leur épingle du jeu, comme l'agroalimentaire ou encore la logistique, d'autres secteurs subissent de plein fouet les conséquences économiques de la pandémie.

« Indéniablement, toutes les entreprises sont impactées par la crise sanitaire en Europe, analyse Philippe Saman, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie française à Barcelone. Les secteurs les plus touchés demeurent l'événementiel ou encore le tourisme. Dans la zone transfrontalière entre la France et la Catalogne, le tourisme a été fortement impacté durant la période estivale du fait des recommandations des autorités de part et d'autre de la frontière à privilégier le tourisme national. Les effets économiques des annulations de réservation ont eu des effets immédiats. »