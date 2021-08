Ce que vous avez (peut-être) manqué durant l’été 2021 : l’actualité économique

Fonds de solidarité

Selon les derniers chiffres envoyés par le ministère de l'Action et des comptes publics le 16 août dernier, dans la région Occitanie, plus de 212.000 entreprises avaient perçu le fonds de solidarité pour un montant total de plus de 3,1 milliards d'euros. Pour le seul département de l'Hérault, il s'agit de plus de 48.800 entreprises qui ont été aidées pour un montant total de 754 millions d'euros. Compte tenu de la levée des restrictions sanitaires, le dispositif du Fonds de solidarité a été modifié en réduisant le nombre de régimes d'aide à compter des aides versées au titre du mois de juillet. Les services du ministère informent que le formulaire pour la demande au titre du mois de juillet est en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, avec une date limite de dépôt au 30 septembre 2021.

Le 1er semestre des entreprises cotées

Le 26 juillet dernier, l'entreprise montpelliéraine Cabasse Groupe (ex-Awox), spécialisé dans les objets connectés pour la maison (smart home, avec trois divisions : Chacon & DIO Home, Cabasse Audio et Home & Technologies), annonçait une forte progression de son activité au 2e trimestre 2021, avec un cchiffe d'affaires consolidé de 6,4 millions d'euros, soit une progression de + 37% quand il était en recul de 18% au 2e semestre 2020. Si cette accélération est portée par les ventes sur toutes les divisions, c'est bien la division Cabasse-audio qui réalise la meilleure performance (+ 85%) « grâce au succès de la gamme The Pearl et la montée en puissance des prises de commandes à l'export ». A l'issue du premier semestre, le chiffre d'affaires consolidé du groupe était de 13,6 millions d'euros (+ 28%). En raison de cette dynamique, et malgré la situation sanitaire encore instable, Cabasse Groupe maintient ses objectifs annuels. La croissance pourrait être dopée par la montée en puissance des nouveaux produits technologiques smart-home (notamment interrupteurs connectés et vidéophones IP) et des nouveaux produits annoncés cet automne chez Cabasse Audio.

Bio-UV, entreprise lunelloise spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces et espaces, a annoncé un chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 de 16,1 millions d'euros, en progression de + 29% par rapport au 1er semestre 2020. « Cette croissance semestrielle très soutenue, exclusivement organique, est le résultat d'une progression dynamique, à deux chiffres, de l'ensemble des divisions : + 34% pour les activités maritimes et + 26% pour les activités terrestres », souligne l'entreprise dans son communiqué. Au cours du 2e trimestre, le groupe a lancé la pré-commercialisation d'un nouveau système de traitement des eaux de ballast à moyen et haut débits, BIO-SEA M-Series, dont les premières livraisons débuteront au 4e trimestre 2021. Les activités terrestres sont « portées par la nouvelle solution O'Clear pour les piscines résidentielles et des ventes à l'export en très forte croissance ». À mi-exercice, BIO-UV confirme elle aussi ses objectifs annuels 2021 : « une croissance organique à deux chiffres et nouvelle année de progression de la rentabilité par rapport à 2020 ».

L'entreprise montpelliéraine Vogo, spécialiste des solutions audio et vidéo à destination des spectateurs et des professionnels du secteur du sport, annonce « une accélération de la dynamique commerciale initiée sur la seconde partie de l'exercice 2020 » et « le retour à une trajectoire de croissance solide qui devrait se confirmer sur la seconde partie de l'année ». Sur le marché du sport, le groupe annonce un chiffre d'affaires de 2,9 millions d'euros (contre 1,3 million d'euros au 1er semestre 2020), en progression de 124%. « Sur les gammes VOKKERO (solutions audios de communication pour l'arbitrage, la surveillance médicale, le coaching), la montée en puissance a été au rendez-vous avec un fort développement des prises de commandes », indique Vogo, avec, parmi les signatures récentes, des succès dans le football en Italie et en Espagne. Sur la gamme Vogo Sport, la dynamique devrait être confortée par le redémarrage programmé des grands événements sportifs. Dans l'industrie, où Vogo propose des solutions de communication audio en environnements contraints, le chiffre d'affaires du 1er semestre est en augmentation (1,3 million d'euros contre 0,7 au 1er semestre 2020), avec des signatures comme Amazon, Eiffage Rail, La Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris ou Sanofi.

Levée de fonds pour Sereema

La startup montpelliéraine Sereema, spécialisée dans les solutions d'optimisation de turbines d'éoliennes et dirigée par Jérôme Imbert, a bouclé, fin juillet, une levée de fonds de 600.000 euros sur la plateforme Enerfip. Commercialisé en 2017 sous forme d'abonnement, le système Windfit consiste en un boîtier connecté embarqué dans les éoliennes, qui collecte des données traitées automatiquement par des algorithmes et détectant certains dysfonctionnements. L'objectif de cette seconde campagne est d'accélérer l'expansion commerciale de Windfit, de booster son développement à l'international en Europe et de conquérir le marché Nord-Américain.

Baisse du nombre de demandeurs d'emploi

Le 27 juillet, la direction régionale de Pôle Emploi Occitanie annonçait une baisse de 1,2% du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A au 2e trimestre 2021 en Occitanie, et de 13,1 % sur un an. Soit 372.310 personnes. Les évolutions se situent entre - 3,3% en Ariège et + 4,5% en Lozère sur un trimestre. Sur un an, elles se situent entre - 18,4% dans les Hautes-Pyrénées et - 8,8% dans le Tarn-et-Garonne. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A diminue de 1,3% pour les hommes et de 1% pour les femmes, de 1,2% pour les moins de 25 ans, de 1% pour ceux âgés de 25 à 49 ans, et de 1,4 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus. Le nombre de demandeurs d'emploi des catégories A, B, C s'établit à 594.180 au 2e trimestre 2021, soit une baisse de 0,3% sur le trimestre (soit - 1.800 personnes) et de 1,5% sur un an, avec des évolutions sur un trimestre entre - 1,5% dans les Pyrénées-Orientales et + 4,5% dans les Hautes-Pyrénées pour les évolutions et sur un an, entre - 4,9% dans les Hautes-Pyrénées et + 1% dans le Tarn-et-Garonne.

Immobilier d'entreprise : le marché redémarre

Après un exercice 2020 affaibli par la crise sanitaire et une chute de 30%, « les chiffres du marché de l'immobilier d'entreprise de Montpellier et sa métropole font apparaître une reprise nette de l'activité lors du 1er semestre 2020 », indique, le 19 juillet, l'Observatoire de l'immobilier d'entreprise de Montpellier et de son territoire urbain. Sur le segment du tertiaire, « nous comptabilisons 54.270 m2 placés depuis le début de l'année, ce qui représente une hausse de 142% (VS le 1er semestre 2020, à 22 385 m2, NDLR) et de 25% sur la moyenne des cinq dernières années. Ce volume constitue même le 2e meilleur score enregistré pour un 1er semestre depuis la création de l'observatoire en 2006 », se réjouit Michel Peinado (Arthur Loyd Montpellier-Nîmes), porte-parole 2021 de l'Observatoire. Avec 108 transactions (68 en 2020), « les entreprises se prononcent pour une confiance au bureau, alors même que le recours au télétravail a été massif en 2020, voire obligatoire pour un grand nombre de grands comptes tertiaires », souligne-t-il. Le marché du neuf représente 44% des surfaces placées, malgré un très faible niveau de stock. Sur le marché des locaux d'activités, ce sont plus de 51.000 m2 qui ont été placés, contre 29.600 m2 au 1er semestre 2020 (+ 72%).

Immobilier commercial : Frey à Nîmes

Le 28 juillet, la foncière Frey (celui-là même qui s'était vu sorti de l'opération Shopping Promenade Ode à la Mer à Montpellier en juin 2020, quand le maire d'alors, Philippe Saurel, avait fait jouer la clause de revoyure qui liait la Métropole au groupe Frey), spécialisée dans le développement et la gestion de centres commerciaux de plein air, annonçait avoir fait l'acquisition des parts d'une société détenant le centre commercial Carré Sud à Nîmes, pour un montant de 85,7 millions d'euros. « Situé à 40 km du Shopping Promenade en Arles, Carré Sud renforce notre présence dans le sud-est de la France, a déclaré le P-dg Antoine Frey à cette occasion. Implanté dans la première zone commerciale de Nîmes, Carré Sud est un actif très performant qui propose une offre shopping et loisirs en phase avec les attentes d'une clientèle toujours plus nombreuse. » Ouvert en 2006, Carré Sud dispose d'une zone de chalandise de 290.000 habitants à moins de 20 minutes « qui devrait croître de + 2,4% d'ici cinq ans », selon la foncière Frey. Le centre présente une surface commerciale de 34.500 m² (44 cellules) avec notamment des enseignes telles que Maisons du Monde, Cultura, Stokomani, Jouet Club, maxi Zoo, Cuisinella, Fitness park, etc., et « une rentabilité récurrente et sécurisée avec un revenu locatif annuel net de 5,4 millions d'euros et un taux d'occupation de 100% ».

Aérien : une ligne Montpellier-Paris Orly

Le 3 août, la compagnie aérienne Transavia annonçait l'ouverture de la ligne Montpellier - Paris Orly pour l'hiver prochain. Depuis cette date, la filiale low-cost du groupe Air France propose donc, au départ de sa base de Montpellier-Méditerranée, jusqu'à quatre vols quotidiens vers la capitale pour des voyages compris entre le 8 novembre 2021 et le 26 mars 2022, pour un prix « à partir de 35 euros TTC ». « Cette nouvelle ligne vient compléter le programme hiver de la compagnie au départ de Montpellier, déjà constitué de quatre reprises de routes (suspendues en raison du Covid) : Alger, Oran (sous réserve de validation par les autorités), Oujda et Séville ainsi que d'une prolongation de ligne vers Bastia, indique la compagnie. La route Montpellier - Orly s'ajoute donc aux 11 autres routes desservies par la compagnie sur l'hiver à destination de la France, de l'Europe et du bassin méditerranéen. »

Lire également :