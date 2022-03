Bpifrance Occitanie : les 8 chiffres qui disent la mobilisation au soutien de la reprise

Après le choc de la crise sanitaire en 2020, amortis dans les entreprises par divers dispositifs de soutien de l'Etat notamment, l'année 2021 était attendue comme celle de la reprise. Dans son bilan annuel, Bpifrance Occitanie, qui a accompagné les investissements des entreprises régionales, témoigne d'une forte mobilisation pour amplifier la sortie de crise, portée par le plan de Relance.

1- 1,7 milliard d'euros de soutien pour 4,7 milliards d'euros mobilisés

En 2021 en Occitanie, 4.861 entreprises ont été soutenues par l'intervention de Bpifrance à hauteur de 1,7 milliard d'euros, avec un effet levier qui a permis de mobiliser 4,7 milliards d'euros de financements globaux (publics et privés). Sans surprise, c'est dans l'Hérault et en Haute-Garonne que se trouvent le plus grand nombre d'entreprises soutenues (1.027 et 1.366).

Répartition de l'intervention de Bpifrance en Occitanie en 2021.

Durant l'année 2021, les dispositifs partenariaux mis en place la Région Occitanie et Bpifrance en direction des entreprises impactées par la crise sanitaire ont permis de mobiliser 93 millions d'euros pour 549 entreprises, en particulier sur les Prêts Rebond pour les TPE-PME via lesquels 46 millions d'euros ont été décaissés en 2021 au profit de 371 entreprises régionales. En Occitanie, ce dispositif de prêt Rebond a principalement profité au secteur de l'industrie (28%), du commerce (18%), de la construction (14%) et de l'hébergement-restauration (11%). Il a surtout soutenu les TPE : 59% des entreprises bénéficiaires emploient moins de 10 salariés, et 28% de 11 à 30 salariés.

« Le prêt Rebond s'est clos en fin d'année 2021, mais dans le contexte encore fragile de crise sanitaire et de guerre en Ukraine, la Région Occitanie a sollicité Bpifrance pour poursuivre cette démarche d'accompagnement des entreprises et les aider à se relancer, indique Nadine Faedo, directrice régionale Bpifrance Occitanie-Montpellier. Le prêt Relance Occitanie a été lancé le 26 janvier dernier - pour les TPE-PME prioritairement - pour financer des investissements immatériels, une augmentation du besoin en fonds de roulement et des besoin de trésorerie, notamment dans les difficultés conjoncturelles actuelles. Ce prêt est de 10.000 à 300.000 euros. Pour les montants inférieurs à 75.000 euros, nous avons signé une convention avec l'ordre des experts-comptables pour fluidifier et faire profiter le plus d'entreprises possible. A ce jour, 27 dossiers ont été accordés pour 6 millions d'euros. »

2- 755 millions d'euros : une activité de crédit intense

La banque publique souligne « une activité de crédit intense » en Occitanie, avec 755 millions d'euros (hors financement de l'innovation) injectés dans 687 entreprises pour financer des projets de développement, ayant permis de mobiliser près de 2,5 milliards d'euros.

Les prêts sans garantie, produit phare du réseau de la banque, représentent 271 millions d'euros décaissés dans 556 projets de développement dans la région Occitanie. Soit un montant stable par rapport à 2020. Dans le détail, ils se répartissent sur 76 millions d'euros de Prêts Verts pour financer des projets améliorant l'impact environnemental et énergétique des entreprises et 326 millions d'euros de Prêts Energie Environnement pour permettre à 81 entreprises régionales d'accélérer leur transition écologique et énergétique, mais aussi 37 millions d'euros de Prêts Tourisme et de Prêts Rebond Tourisme et 47 millions d'euros de Prêt Croissance Relance permettant notamment de soutenir l'investissement industriel et la consolidation des filières de 18 entreprises régionales.

3- Garantie des prêts : 249 millions d'euros (+ 46%)

L'activité de garantie des prêts bancaires (hors PGE), au travers laquelle Bpifrance facilite l'accès au crédit aux TPE et PME en couvrant une partie du risque bancaire, est en progression de 46%, avec 249 millions d'euros en Occitanie : 3.341 entreprises régionales ont bénéficié de 584 millions d'euros de prêts garantis auprès de leurs banques commerciales.

« Cette activité de garantie, nécessaire au financement bancaire des projets de développement des TPE et PME, redémarre vivement après deux années de recul lié au déploiement massif des PGE », déclare Véronique Védrine, directrice du réseau Sud de Bpifrance, qui ajoute qu'avec la Région Occitanie, cette garantie, de 40 à 60%, peut être portée jusqu'à 80% du risque.

En 2021, le dispositif phare du Prêt Rebond Occitanie a bénéficié à 371 entreprises pour 46 millions d'euros. En janvier 2022, dans un nouveau contexte de relance, Bpifrance a engagé le déploiement du Prêt Relance Occitanie avec la Région, de manière à soutenir la trésorerie des entreprises liée à la relance de leur activité et à sa transformation.

4- Innovation : 271 millions d'euros

Le financement de l'innovation, qui a atteint un niveau inédit depuis la création de Bpifrance au niveau national (+45%) sous l'impulsion du Plan de Relance conjugué à l'augmentation des fonds du Programme d'investissements d'avenir (PIA), s'est traduit en Occitanie par l'octroi 271 millions d'euros de financements (+ 52% par rapport à 2020) à 545 entreprises (+ 84% par rapport à 2020) pour développer leurs projets d'innovation, moderniser leur équipement technologique, ou pour augmenter leur capacité de production en France.

Les aides à l'innovation sont en progression de 15% à 58 M€ pour 274 entreprises en Région Occitanie, sous l'effet notamment de la montée en puissance du Plan Deeptech pour développer l'innovation de rupture issue du transfert de technologie.

5- Industrialisation : des prêts jusqu'à 15 millions d'euros

Bpifrance gère depuis mi-2020, pour le compte de l'Etat, les appels à projets France Relance visant à soutenir l'investissement industriel dans des entreprises de secteurs stratégiques : en Occitanie en 2021, 138 entreprises ont obtenu des financements pour 90 millions d'euros.

Au 8 février 2022, dans le cadre du programme "Territoires d'Industrie", 108 projets industriels matures ont été soutenus dans la Région Occitanie, représentant 45 millions d'euros de subventions engagées pour 358 millions d'euros d'investissements et 2.970 créations d'emplois.

« Cet axe de soutien à l'industrie se poursuit dans le cadre du plan de relance avec beaucoup d'appel à projet sur des sujets comme l'hydrogène par exemple, et du PIA 4 qui va redémarrer en avril 2022, précise Véronique Védrine. L'objectif est de créer 100 nouveaux sites industriels par an et une soixantaine ont déjà été identifiés au niveau national, dont certains en Occitanie, avec des dotations importantes de la part de l'Etat pour permettre aux startups de passer à un stade industriel - car il y a un trou dans la raquette à ce niveau-là - ou de permettre à des industries matures de développer une activité innovante sans mettre en péril leur outil traditionnel. Le produit phare est un prêt Nouvelle industrie qui peut aller jusqu'à 15 millions d'euros. »

6- Bpifrance au capital de 18 entreprises régionales

En 2021, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 18 entreprises de la région. La banque publique intervient ainsi en fonds propres dans 56 entreprises en Occitanie pour 417 millions d'euros.

Bpifrance est aussi présente au travers de fonds partenaires dans 468 entreprises de la région. La banque publique a ainsi souscrit 107 millions d'euros dans 10 fonds régionaux ou interrégionaux actifs en Occitanie, dont cinq aux côtés de la Région, ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 598 millions d'euros.

7- Accompagnement : 61 nouvelles entreprises accélérées

Dans ses missions d'accompagnement, Bpifrance a mené, en 2021 en Occitanie, quelque 250 missions de conseil auprès de startups, PME et ETI. 61 nouvelles entreprises ont été accélérées sur un total de 419 (+ 54% par rapport à 2020) dont 75 entreprises dans l'Accélérateur Leader et les Accélérateurs Promos 1 et 2 de la Région Occitanie. Enfin, 254 entreprises ont été accompagnées à l'international.

A noter que l'accompagnement des entreprises dans leur transformation face aux enjeux de transition énergétique et écologique s'est intensifié. Le déploiement du dispositif Diag Eco-Flux, dont une partie du coût total (3.000 euros) est pris en charge par Bpifrance, a concerné 54 entreprises en Occitanie.

« En 2021, 49 entreprises régionales sont entrées dans la communauté du Coq Vert dont l'objectif est de réunir les entreprises ayant la préoccupation de se mettre en transition environnementale pour favoriser les échanges de bonnes pratiques, les mettre en visibilité et accélérer leur transition », précise Véronique Védrine.

8- Création : 848 projets financés

Dans un contexte de forte dynamique de la création d'entreprise en France, la banque publique s'est mobilisée en lançant en 2021 le Prêt d'honneur Création-Reprise et le Prêt d'honneur Renfort. En Occitanie, ces nouveaux moyens ont permis de financer 848 créateurs pour 4,8 millions d'euros.