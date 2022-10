Les effectifs salariés ont augmenté de 5,9% depuis fin 2019 dans le Languedoc-Roussillon

A l'issue du 2e trimestre 2022, selon les chiffres communiqués par l'Urssaf le 10 octobre, l'emploi privé continue de progresser de +0,4% sur la région de l'ex-Languedoc-Roussillon. Soit le 6e trimestre de hausse consécutive et autant que la moyenne de la France entière, malgré un contexte économique incertain, marqué par des tensions géopolitiques, des difficultés d'approvisionnement et une augmentation importante des prix.

Là où la région se distingue du reste du territoire national, c'est en matière de créations de postes : entre le dernier trimestre 2019 et le 2e trimestre 2022, les effectifs salariés du secteur privé ont augmenté +5,9% sur l'ex-Languedoc-Roussillon (contre +2,8 de moyenne nationale), et de +3,2% en moyenne annuelle par rapport au 2e trimestre 2021.

Cette évolution représente 19.843 postes créés sur un an et 35.635 depuis le début de la crise Covid, dont 17.000 dans le seul département de l'Hérault.

« Alors que nous avions perdu 18.000 emplois en Languedoc-Roussillon et 10.000 dans l'Hérault, la plupart a récupéré et on est même allé au-delà de l'avant-crise, se réjouit Noémie Joubert, directrice départementale de l'Urssaf Hérault. Dans le département de l'Hérault, sur la même période, les effectifs ont également évolué de 5,9% (portant le nombre de salariés total à 300.800, NDLR). »

Cette dynamique de création est particulièrement marquée dans les secteurs de l'hôtellerie-cafés-restaurants (+11,4%) et du commerce (+6,2%), « avec une spécificité dans la région : des métiers de services qui sont également porteurs d'emplois », fait observer la directrice départementale de l'Urssaf.

+ 13,8% de masse salariale

Dans la région de l'ex-Languedoc-Roussillon, l'Urssaf qualifie la progression de la masse salariale de « remarquable » : elle est de +13,8% (contre +9,5% de moyenne nationale) par rapport à l'avant-crise, en 2019 (et de +12,8% sur un an). Dans l'Hérault, elle est encore supérieure, de l'ordre de +14,5%, soit « la plus forte dynamique nationale » et une masse salariale de 2,27 milliards d'euros.

Le salaire moyen s'accroît de +1,5% sur trois mois, à 2.431 euros, soit une augmentation multipliée par deux par rapport au premier trimestre (+0,7%). Sur un an, le salaire moyen croît de 7,1% en Languedoc-Roussillon, soit quasi autant qu'au niveau national (+7,2%), l'inflation atteignant sur la même période +6%.

« Dans l'Hérault, le salaire moyen atteint 2.518 euros, supérieur lui aussi à la moyenne régionale », souligne Noémie Joubert.

Tout en soulignant la forte résilience dont a fait preuve le tissu économique régional, Noémie Joubert indique toutefois que cette dynamique de création d'emploi se ralentit aujourd'hui un peu.

« Et il faut apporter une nuance sur le secteur de la construction qui commence à se contracter, en raison de la crise géopolitique, des augmentations importantes des coûts sur leurs activités, ce qui génère un ralentissement des recrutements, déclare-t-elle. On a créé beaucoup d'emplois dans ce secteur mais on commence à en perdre, - 0,8% entre le 1er et le 2e trimestre 2022. Cette situation est vraie pour l'ensemble de la région et pour la France entière... »

Le boom des travailleurs indépendants

Si le 1er semestre 2022 a été particulièrement dynamique, avec une hausse de +19% des déclarations préalables à l'embauche sur le Languedoc-Roussillon (et même + 21% dans l'Hérault) par rapport à la même période en 2019, le nombre de déclarations préalables à l'embauche de plus d'un mois augmente encore au 2nd trimestre 2022, avec 108.623 intentions d'embauche.

« Nos partenaires économiques font le même constat d'attractivité du territoire, indique Noémie Joubert. Comme la région n'a pas une économie concentrée sur un seul secteur d'activité, elle a mieux résisté. »

La dynamique régionale concerne également les travailleurs indépendants : leur nombre progresse de +8,56% sur un an, soit 252.448 travailleurs indépendants à la fin du mois d'août 2022 (117.000 dans l'Hérault, +10%), ce qui représente 64.165 travailleurs indépendants supplémentaires par rapport à août 2019.

« L'évolution est la plus forte chez les artisans-commerçants et les auto-entrepreneurs, précise la directrice départementale de l'Urssaf. Aujourd'hui, nos fichiers de travailleurs indépendants comptent 52% d'auto-entrepreneurs et 47% sont artisans-commerçants. »

116.495 plans d'apurement engagés

L'Urssaf ne donne pas de chiffre de défaillances d'entreprises, se contentant de préciser qu'elles sont en augmentation par rapport à 2021 mais encore en-deçà des niveaux d'avant-Covid.

« Les assignations sur les cessations de paiement ont repris, ce qui entraîne cette année une hausse des procédures collectives, explique Noémie Joubert. Mais grâce aux diverses mesures d'accompagnement, certaines entreprises ont pu se sortir de leurs difficultés. Il y aura probablement un peu plus de défaillances en 2023... Mais nous avons un partenariat avec le tribunal de commerce pour sensibiliser les entreprises en difficulté à aller aux entretiens de prévention avant qu'il ne soit trop tard. Quant aux entreprises qui ont des dettes fiscales et sociales auprès de plusieurs créanciers, nous étudions, avec l'administration fiscale et la Banque de France, la possibilité de réunir ces dettes dans un seul échéancier soutenable, ce qui leur permet de passer un mauvais cap. »

Après avoir accompagné les entreprises le temps de la crise sanitaire en proposant notamment des échéanciers de paiement adaptés (pouvant aller jusqu'à 36 mois), l'Urssaf annonce aujourd'hui qu'en Languedoc-Roussillon, 30.170 plans d'apurement sont engagés avec les entreprises (un employeur sur trois) et 86.325 avec les travailleurs indépendants (8 cotisants sur 10). Sur le seul département de l'Hérault, cela représente 38.254 plans « soldés à un peu plus de 40% des montants ».

« Aujourd'hui près de 95% des entreprises en Languedoc-Roussillon paient leurs cotisations en temps et en heure, avant toute relance », annonce la dirigeante, précisant toutefois un taux d'impayés à la fin du mois encore légèrement supérieur à l'avant-crise, à 2,27% contre 1,73% en août 2019.

Travail dissimulé : 20 millions d'euros en 2022

Enfin, l'Urssaf n'en oublie pas sa mission de contrôle des entreprises sur le volet de lutte contre le travail dissimulé. En 2021, 13,9 millions d'euros avaient été régularisés au titre de la lutte contre le travail dissimulé sur le périmètre du Languedoc-Roussillon.

L'Urssaf annonce qu'en cinq ans, les montants redressés ont été multipliés par 2,5. Ils seront de 20 millions d'euros en Languedoc-Roussillon en 2022.

« Aujourd'hui, nous renforçons notre position, indique Noémie Joubert. Car je rappelle que les cotisations servent à financer la solidarité nationale... Depuis début 2022, 200 procédures ont été diligentée, pour un montant de 20 millions d'euros de redressement en Languedoc-Roussillon - quatre liés à des travailleurs indépendants - dont 13 millions d'euros dans l'Hérault, pour un montant moyen 100.000 euros par entreprise. Aujourd'hui, nous contrôlons tout type de statut d'entreprises dans tous les secteurs d'activité, même si les secteurs les plus concernés restent le bâtiment et les prestations de service. »

Une action qui n'est pas tant soutenue par un renfort d'effectifs de l'Urssaf que par un renfort des liens avec ses partenaires « ou des moyens de data-mining qui augmentent notre capacité de détections et d'action ».

« Nous avons investi sur le démarrage de l'entreprise : depuis 2018, nous avons développé une offre d'accompagnement gratuite pour les créateurs d'entreprises pendant un an, ainsi qu'une offre pour les entreprise qui embauche leur premier salarié afin d'éviter les erreurs déclaratives », ajoute la dirigeante.

En 2021, l'Urssaf Languedoc-Roussillon (567 collaborateurs) avait géré 350.847 comptes et encaissé 8,8 milliards d'euros.