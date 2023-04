Une délégation économique chinoise à Lunel : pour quoi faire ?

Mais qu'est donc venue faire cette délégation de huit personnalités économiques chinoises dans la ville de Lunel (Hérault), à mi-chemin entre Nîmes et Montpellier, ce 28 avril ? A vrai dire, pas sûr que les hôtes lunellois en sachent plus après leur passage qu'à leur arrivée... Conformément à la maîtrise de la communication qu'on leur confère volontiers, les visiteurs chinois sont restés très évasifs.

Interrogés en amont de ce déplacement, ni le maire de Lunel Pierre Soujol, ni son cabinet, ni même la seule entreprise qu'ils allaient visiter, Bio-UV, ne savaient répondre précisément à la question des objectifs de cette délégation chinoise en terres lunelloise.

Originaires de la province de Hainan, la délégation, composée de cadres du Département du commerce, d'entrepreneurs et chefs d'industrie de cette province chinoise, arrivait tout droit de Madrid avant de passer par Lunel, une étape de leur tournée en Europe.

« Surpris qu'ils aient coché Lunel »

« Le choix d'accueillir une telle délégation à Lunel s'inscrit dans une véritable stratégie bilatérale entre les deux territoires et contribue au renforcement de la politique d'attractivité et de promotion du territoire », écrivait malgré tout Pierre Soujol dans son communiqué d'annonce.

Interrogé, l'élu s'avouait toutefois lui-même « surpris qu'ils aient coché Lunel »... Restant vague sur les objectifs visés, il évoquait « la recherche d'opportunités de coopération dans des domaines connexes entre leur province et notre territoire », réfutant une quelconque intention déclarée des Chinois d'envisager une implantation sur le Pays de Lunel. Il nommait également un intérêt de la délégation pour les questions autour de l'eau, d'où la visite qui leur avait été proposée de l'entreprise Bio-UV, spécialisée dans dans les systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Même interrogation chez Bio-UV la veille de la visite. L'entreprise s'apprêtait à ouvrir ses portes et à faire démonstration de ses savoir-faire, avec la vague idée que leurs visiteurs pourraient être intéressés par les sujets ayant trait à l'aquaculture, l'un de ses secteurs stratégiques : sur 51,5 millions d'euros de chiffre d'affaires 2022, le traitement des eaux de ballast des bateaux pèse pour 35% de l'activité globale, le traitement des eaux de piscines représente un peu plus de 40% de notre activité, et les activités aquacoles et industrielles environ 10% chacune.

« Le traitement de l'eau par UV ou par l'ozone existe depuis très longtemps et d'ailleurs, les Chinois le font aussi, soulignait Isabelle Sost, la chargée de communication de Bio-UV. On voit leur venue plutôt comme une opportunité de développer notamment des partenariats sur l'industrie aquacole. »

Hainan : une zone de libre-échange pilote

L'île de Hainan se situe à l'extrémité sud du territoire chinois et compte quelque 8,7 millions d'habitants. Son climat se prête particulièrement à la culture de fruits tropicaux et aux plantations d'hévéas, de thé et de café. Son sous-sol renferme d'importantes ressources minières (cobalt, cuivre et étain), tandis qu'on lui connaît des réserves pétrolières et gazières offshores situées dans la baie de Beibu.

Du fait de sa position géographique stratégique, Hainan est devenu le poste avancé de Pékin en mer de Chine méridionale, par laquelle transitent près des trois-quarts des importations d'hydrocarbures et les deux-tiers des exportations de biens manufacturés chinoises. Son littoral est parsemé de plages propices au développement du tourisme balnéaire, et Hainan dispose également de ressources halieutiques abondantes.

Depuis sa création, la province de Hainan bénéficie du statut de zone économique spéciale, lui permettant d'attirer à elle des capitaux étrangers, principalement en provenance de Hong Kong. Mais les performances économiques en demi-teinte de Hainan ont incité le gouvernement chinois à conférer à l'île un statut de zone de libre-échange pilote en 2018 et de port franc d'ici 2025.

Confirmer des potentialités sur le marché chinois

Si la Ville de Lunel avait mobilisé des acteurs et partenaires institutionnels comme la Chambre de Commerce et de l'Industrie, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, la Chambre de l'Agriculture ou le pôle économique de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, la visite de Bio-UV aura été le point d'orgue de cette visite officielle.

« Nous travaillons déjà au niveau européen sur les filières saumons, crevettes, huîtres », explique Laurent-Emmanuel Migeon, le P-dg de Bio-UV, à ses visiteurs depuis le cœur de son usine.

Quant au fantasme de se faire piquer des technologies et autres secrets industriels, le dirigeant lunellois n'y croit pas : « La technologie de désinfection par UV est connue depuis longtemps. Dans notre savoir-faire, il y a beaucoup de services : il faut concevoir et fabriquer le produit, certes, mais nous vendons aussi de l'ingénierie en amont pour livrer un produit adapté à la taille du bateau et dimensionné aux besoins du client ».

Ce qu'il attend de cette visite : « De confirmer des potentialités sur le marché chinois, où la filière aquacole, qui est stratégique pour nous, est en forte progression, et de tisser des liens particuliers avec un dirigeant d'entreprise ou avec des personnes qui seraient intéressées par nos technologies ».

Lire aussi« Bio-UV veut proposer des solutions de REUSE dans le cadre du plan Eau du gouvernement » (Laurent-Emmanuel Migeon)

« Et ensuite, on verra... »

Jimmy Wang est le vice-président Opérations chez Hainan Xintaisheng Industry CO. LTD, une coentreprise Taiwan-Hainan spécialisée dans la transformation du tilapia (poisson d'eau douce) destiné principalement à l'export, et dont l'usine de traitement, située dans la zone industrielle du comté de Ding'an, s'étend sur une superficie de 285.000 m2.

Interrogé sur les objectifs de cette visite et sur le choix de Lunel plutôt que Montpellier ou Nîmes, il fournit une réponse plutôt évasive : « La province de Hainan est une petite province en Chine comme Lunel est une petite ville par rapport à Montpellier... ». Mais encore ? « Nous avions envie de rencontrer Bio-UV car beaucoup d'entreprises de Hainan font de l'élevage de produits de la mer et ont besoin de technologies. Nous sommes venus faire connaissance, voir si ces technologies intéressent les entreprises et ensuite on verra ».

On cherche encore : le tourisme peut-être ?

« Pourquoi pas des coopérations touristiques, en effet, imaginait Pierre Soujol la veille de la visite chinoise. Ils ont ouvert le duty-free le plus grand du monde, pourquoi pas faire entrer des produits viticoles, par exemple. »

Réponse de Jimmy Wang : « Hainan est aussi bord de la mer, donc les deux ont des points communs, et Hainan est aussi un des lieux du tourisme préférés des chinois, donc il peut y avoir des développements réciproques ». Lunel n'est pourtant pas une station balnéaire, la plage la plus proche se situant à une bonne quinzaine de kilomètres, à La Grande Motte...

Il faudra donc patienter pour voir si l'avenir révélera des coopérations possibles entre les deux territoires.